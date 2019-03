Recordaantal banen in Gelderland: ruim een miljoen

Het aantal banen in Gelderland nam in 2018 toe met 2,4 procent tot 1.010.800. Dat maakt de provincie bekend in de Provinciale Werkgelegenheids Enquête. Het zijn meer banen dan voor de laatste economische crisis. Gelderland doet het ook iets beter dan de rest van Nederland, met een groei van 2,2 procent.

Zorg, bouw en onderwijs

De zorg is in onze provincie de sector met de grootste werkgelegenheid, met zo'n 180.000 banen. Net als de bouw, industrie en het onderwijs is die sector aan een opmars bezig, nadat vele duizenden werknemers tijdens de economische crisis hun baan verloren. In de zorg vielen in 2012 en 2013 duizenden ontslagen door bezuinigingen.

Inmiddels hebben verschillende zorginstellingen moeite om vacatures te vervullen. Zorginstelling 's Heeren Loo heeft in Gelderland 7679 in dienst, 170 meer dan in 2017. Om vacatures te vervullen neemt 's Heeren Loo onder meer personeel over van Defensie, dat via een speciaal programma opgeleid wordt in de zorg.

Radboudumc de grootste

Ook het Radboudumc werft personeel van Defensie. Het Nijmeegse ziekenhuis is met ruim 9.990 werknemers de grootste werkgever van Gelderland en groeit jaarlijks. Op dit moment staan er 91 vacatures open, volgens het ziekenhuis een gebruikelijk aantal nu het elk jaar 800 vacatures heeft te vervullen.

Volgens personeelszaken van het Radboudumc wordt op sommige afdelingen wel een hoge werkdruk ervaren, maar heeft dat te maken met piekbelasting en niet met het niet tijdig vinden van zorgpersoneel. Van het sluiten van afdelingen, zoals bij sommige ziekenhuizen in de randstad, zou in Nijmegen geen sprake zijn.

Mede door groei bij het Radboudumc is Nijmegen de snelst groeiende banenmotor van Gelderland. Het aantal banen in Nijmegen nam met ruim drie procent toe tot 110.580 banen. De twee andere grote steden, Apeldoorn (groei van 1,6 procent tot 94.450 banen) en Arnhem (1,5 procent groei tot 103.560 banen) blijven daarbij wat achter.

Werk bij de Belastingdienst

Volgens het werkgelegenheidsonderzoek van de provincie blijft de groei van Apeldoorn achter door het niet vervullen van vacatures bij de Belastingdienst en Defensie. Ook de gemeenten op de Noord-Veluwe hebben daarmee te maken.

In de hele provincie neemt het aantal banen bij de overheid jaarlijks met zo'n 650 af en hebben nog 48.380 ambtenaren een baan bij de overheid in Gelderland. Ook bij financiële instellingen, zoals banken, was afgelopen jaar minder werk.

Landbouw nagenoeg gelijk

Het aantal banen in de landbouw daalde voor het eerste in jaren niet. Sinds 1990 zijn er 20.000 banen in de Gelderse landbouw verloren gegaan. Vooral in de Achterhoek en het Rivierenland blijft landbouw een belangrijke economische sector.

Hoewel de Gelderse gemeenten binnen de Food Valley op het gebied van voedsel produceren een naam hebben, is de werkgelegenheid in de landbouw er gemiddeld. Ook in de voedingsmiddelenindustrie blijft het aantal banen daar achter bij de Noord-Veluwe.

Het aantal banen groeit in de Food Valley wel sterk, maar vooral in de detailhandel en de bouw.