Doetinchems bedrijf ontwikkelt een wc voor koeien

Het Doetinchemse bedrijf Hanskamp dingt deze week met het CowToilet mee naar een landelijke innovatieprijs. Een koe die naar het toilet gaat, dat klinkt grappig. Maar het is toch bloedserieus. Al jaren gaat het in Nederland over de uitstoot van schadelijk ammoniak door de veehouderij. Het koeientoilet biedt misschien een oplossing.

door Melanie Lokate

'Wij maken het verschil', zegt Henk Hanskamp trots over zijn CowToilet. Al jaren is zijn Doetinchemse bedrijf bezig met de ontwikkeling van een koeientoilet en nu is het zover dat het in de markt gezet kan worden. 'We weten dat een koe nooit tegelijkertijd poept en plast. Met die gedachte zijn we aan de slag gegaan'.

Ammoniak: 'desastreus voor natuur'

Nu is het bij grofweg de meeste boerderijen zo dat de poep en de plas van de koe in dezelfde ruimte worden opgevangen. Doordat dit samen komt ontstaat ammoniak en dat gaat de lucht in. Die ammoniak komt terecht in de natuur en dat is desastreus voor de biodiversiteit.

'Wij zijn met de bron aan de slag gegaan. We weten dat de koe een zenuw heeft. En als die geprikkeld wordt, dan gaat de koe plassen. Dat vangen we op in een bakje en daardoor komen poep en plas niet samen. Dit betekent voor de natuur dat de ammoniak niet meer in de natuur komt. Tegelijkertijd is het ook voor het welzijn van de koe beter, want de urine spettert niet meer tegen de poten.'

In onderstaand filmpje legt Henk precies uit hoe het systeem werkt

Wat doen met de opgevangen urine?

Met deze toepassing ontstaan volgens Hanskamp ook twee nieuwe grondstoffen in plaats van één restproduct. Mest en urine. De urine die hij nu opvangt gaat naar een lokale tuinbouwer. Maar er moet volgens Hanskamp veel meer mogelijk zijn. 'Als ik even over internet surf kom ik tegen dat we er op kunnen rijden en er energie mee op kunnen wekken'. Het bedrijf is nu op zoek naar bedrijven of start-ups die iets met de urine kunnen.

Innovatieprijs 2019

Donderdagavond wordt in Ulft bekendgemaakt of deze innovatie de Achterhoek Open Innovatieprijs 2019 gaat winnen. Het gaat om een landelijke competitie voor technische vernieuwing. 'Ik kon eerst niet geloven dat we genomineerd zijn. Dit is fantastisch, we gaan voor goud!' De andere finalisten zijn Convergence Industry uit Enschede en Drop2Drink uit Hardenberg.