RN7 op de vingers getikt door Raad voor de Journalistiek

De Nijmeegse lokale omroep RN7 heeft volgens de Raad voor de Journalistiek 'journalistiek onzorgvuldig gehandeld' in een bericht over een aantal zorgondernemingen en een bestuurslid daarvan.

Stichting Multidag Nijmegen, coöperatie Multidag UA, stichting Multiculturele Dagverzorging en het bewuste bestuurslid Mahin Jankie dienden een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek.

Overlast van auto's

Het draait allemaal om het artikel Grote hoeveelheid auto's zorgt voor irritatie in buurt zorgondernemer Jankie. In het bericht wordt gesteld dat bewoners van de Goselingstraat in de Nijmeegse wijk Hatert last hebben van de vele auto's die in de omgeving worden geparkeerd.

De auto's zouden volgens RN7 vrijwel allemaal op naam staan van stichtingen die zijn gelieerd aan zorgondernemer Mahin Jankie. 'Jankie kwam eerder in opspraak toen hij werd beschuldigd van zorgfraude', zo schrijft de lokale omroep.

Hoor en wederhoor

De klagers stellen dat er door RN7 geen wederhoor is toegepast bij Jankie. De omroep zegt daarentegen meerdere keren te hebben aangebeld bij Jankie. Toch is dat volgens de Raad voor de Journalistiek niet zorgvuldig genoeg en had RN7 ook telefonisch of per e-mail contact kunnen zoeken met Jankie.

Daarnaast wordt in het artikel gesteld dat Jankie beschuldigd zou zijn van zorgfraude. Volgens de Raad is dat 'gesteld noch gebleken dat voor de beschuldiging voldoende grondslag bestond', zo staat in de uitspraak. Ook daarin heeft de omroep onzorgvuldig gehandeld, oordeelt de Raad.

Ook vonden de klagers dat de Nijmeegse omroep in het artikel de privacy van Jankie schonden en hem ten onrechte een zorgondernemer noemde, maar de Raad voor de Journalistiek gaf hen daarin geen gelijk.

Conclusie publiceren

De Raad voor de Journalistiek concludeert dat RN7 wat betreft de beschuldiging van grootschalige zorgfraude en het toepassen van wederhoor, journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

De Raad beveelt de omroep aan de conclusie integraal of in samenvatting te publiceren, wat RN7 vooralsnog niet heeft gedaan.