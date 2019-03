Nieuwe apensoort in Apenheul

De twee aapjes heten Lucas en Wyse en werden door mensen thuis gehouden. 'Maar deze dieren zijn daar helemaal niet geschikt voor', zegt de directeur van Stichting AAP.

De stichting heeft Apenheul gekozen omdat ze daar zoveel mogelijk in natuurlijke omstandigheden kunnen leven. Bioloog Thomas Bionda van Apenheul: 'Je ziet dat dieren in ons park veel van hun natuurlijke gedrag vertonen, bijvoorbeeld als het gaat om sociale rangorde, gedrag en voortplanting.'

Alleen bij Apenheul

Volgens Bionda zijn de talapoins geen bedreigde soort, maar wel heel zeldzaam in dierentuinen. 'Er is in Nederland geen andere dierentuin die deze soort heeft. Voor ons is het dan ook een interessante soort om te houden. Bovendien vinden we het belangrijk om deze bijzondere dieren een goed leven te geven.'

Lucas en Wyse in Apenheul (tekst gaat verder onder de video):

Apenheul hoopt dat de nieuwkomers als onderdeel van het Europese fokprogramma in de toekomst voor nakomelingen zullen zorgen. Thomas Bionda: 'Uiteindelijk hopen we een groep te kunnen houden op een manier zoals ze in het wild ook voorkomen.'

35 apensoorten

Apenheul houdt al sinds 1971 veel verschillende soorten apen. Vandaag de dag leven er in het park zo'n 300 apen van 35 verschillende soorten. Vanaf de opening van het park, eind deze maand, zullen de talapoins te zien zijn.