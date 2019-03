Wie is toch die lijsttrekker van Forum voor Democratie?

Andere partijen zagen De Kok niet en in de media trad hij tot nu toe zelden tot niet op. Maandagavond verscheen hij met Thierry Baudet en andere kopstukken van de partij op een campagnebijeenkomst van FvD in Arnhem.

'Wij hebben er bewust voor gekozen om mij op deze avond aan de kiezers in Gelderland voor te stellen. Wij gaan het debat niet uit de weg, maar wij kiezen wel onze eigen momenten en dat was dit moment', legt De Kok uit.

Luister hier naar de reportage over de avond van de partij:

'Ik wil dat Gelderland nog mooier wordt'

De Kok ging de politiek in omdat hij vond dat Nederland de identiteit kwijt raakte. 'Forum hecht daar heel veel belang aan. Dat was voor mij een belangrijke drijfveer. Voor de provincie: ik wil dat Gelderland mooi is, blijft en nog mooier wordt. Daar wil ik de mensen in dienen.' De Kok is werkzaam bij de Nationale Politie en woont in Noordeinde.

Tijdens de avond zelf vertelde de lijsttrekker iets over zichzelf, maar niet veel over de standpunten. 'Wie is er niet trots op Gelderland. Wat een mooie provincie. De standpunten staan op de website, die kunt u daar vinden. Ik wil nu geen standpunt naar voren brengen, dat zou ook een beetje cherrypicking zijn. Ik ben hier vanavond voor u, om met u te praten', vertelt hij in een volle zaal in het Stadstheater in Arnhem.

FvD niet bij debatten

De afgelopen weken stonden bol van de debatten en er komen er nog meer aan, maar Forum doet daar tot nu toe niet aan mee, de voorman van de partij, Thierry Baudet, legt uit waarom: 'Wij laten onze agenda niet bepalen door andere organisatoren, partijen of journalistieke media. Wij willen dat het debat gaat over de thema's die wij belangrijk vinden en dat zijn de landelijke thema's.'

Omroep Gelderland heeft volgende week maandag een debat; of Forum daar wel aan meedoet is nog niet bekend.