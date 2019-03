Van Hanzefeesten tot kerstmarkt: Doesburgse evenementen lobbyen voor vrijwilligers

De één probeert het met eenvoudige flyers, de ander gooit chocolaatjes in de strijd, maar allemaal met hetzelfde doel: vrijwilligers werven. In Doesburg werd maandagavond voor het eerst een evenementenproeverij gehouden, waarbij 20 organisaties van Doesburgse evenementen op zoek gingen naar nieuwe mensen. Een initiatief van de gemeente, nadat verschillende organisaties aan de bel hadden getrokken.

Door Lonneke Gerritsen

De knusse Gasthuiskerk in Doesburg staat vol vrijwilligers, maar er moeten - en kunnen - er nog meer bij. Daarom is deze avond georganiseerd. Want zonder vrijwilligers geen feestjes of andere evenementen in de stad. En elk evenement kan er wel een paar gebruiken: Zo zoekt de Midwinterhoorngroep nog een nieuwe blazer, de kerstmarkt een marktmeester en de kerk koffieschenkers.

Noodkreet

Maar dan de Stichting Hanzefeesten, die maken elk jaar gebruik van zo'n 1300 vrijwilligers. Dat is wel even andere koek. Timmermannen, naaisters, verkeersregelaars, iedereen is welkom en kan wel wat doen in de voorbereiding of op de dag zelf. De organisatie heeft goede hoop dat het middeleeuwse feest op 8 juni gewoon door kan gaan, maar spannend blijft het wel. 'We hebben daarom eind december ook aan de bel getrokken bij de gemeente, samen met andere organisaties', zegt Ineke Dingemans, secretaris van de Stichting Hanzefeesten.

De gemeente heeft vervolgens toegezegd de verschillende organisaties te helpen bij zaken zoals vergunningen en veiligheid en ze daardoor wat werk uit handen te nemen. 'Het is niet een Doesburgs probleem, maar een tekort aan vrijwilligers bij verenigingen en evenementen speelt natuurlijk overal', zegt wethouder Ellen Mulder.

Iets doen voor de stad

De evenementenproeverij is bedacht zodat organisaties en stichtingen zich op een gemakkelijke en laagdrempelige manier kunnen presenteren aan inwoners die iets willen doen voor de stad. De Stichting Hanzefeesten is blij met het initiatief. 'Wij hebben vanavond toch zeker zo'n 15 namen mogen noteren van mensen die vrijwilligers willen worden', zegt Dingemans enthousiast. 'Misschien ook een idee voor andere gemeenten waar evenementen dreigen te verdwijnen.'