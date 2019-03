Marinier, onderwijzer, barman; de zorg is voor iedereen

Marinier, monteur, marketeer, onderwijzer, barman; volgens Ilse Tonn uit Malden is werken in de zorg voor iedereen weggelegd. Tonn werd maandag in Paleis Soestdijk gehuldigd als een van de veertien 'vaandeldragers' van de Week van Zorg en Welzijn.

Werken in de zorg is werken aan de zelfredzaamheid van anderen. 'Het is voor iedereen die houdt van werken met mensen en luisteren en kijken naar de behoeften van anderen', zegt Tonn, die zelf al tien jaar pedagogisch medewerker is bij Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION). 'Want ook dat is zorg", zegt Konn over de omgang met kinderen.

Schreeuw om personeel

De Week van Zorg en Welzijn staat in het teken van leren en werken in de sector. Er is immers nog altijd een schreeuwende behoefte aan personeel. In het derde kwartaal van 2018 waren er bijvoorbeeld 33.000 vacatures. Ruim 1300 organisaties op het gebied van zorg en welzijn openen deze week hun deuren voor mensen met belangstelling voor een baan in de zorg.

De bijeenkomst op Paleis Soestdijk was bijzonder en heel speciaal, zegt de Maldense, die hoopt op veel nieuwe instromers in de zorg. 'Iedereen kan het!', klinkt het enthousiast.