Ziekenhuis St Jansdal lastig bereikbaar per telefoon

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft problemen met het telefoonsysteem en is daardoor sinds 15 uur maandagmiddag slecht bereikbaar. Dat meldt Omroep Flevoland. Het probleem begon in Lelystad, maar inmiddels hebben ook Harderwijkse patiënten er last van.

Het ziekenhuis in Lelystad is sinds de overname op 1 maart alleen bereikbaar via het algemene nummer in Harderwijk, maar doorverbinden naar de polder lukt volgens Anneke Plette, woordvoerder van St Jansdal, sinds maandag niet of nauwelijks meer. Doordat patiënten die met Lelystad verbonden willen worden langer aan de telefoon blijven, loopt de wachttijd voor iedereen op.

Geen 1500, maar 5000 telefoontjes

Volgens de woordvoerder wordt er hard gewerkt aan het oplossen van het probleem, maar is het onbekend hoe lang dit nog duurt. Het grote aantal mensen dat naar het ziekenhuis belt, maakt het er niet beter op. Plette zegt dat er vorige week maandag 5000 telefoontjes zijn geregistreerd, tegen een gemiddelde van 1500 per dag. Daardoor was toen de centrale overbelast.

Mensen die klachten hebben door de storing of de overname, kunnen dit melden bij de klachtenfunctionaris van St Jansdal. Een week geleden was er ook al een storing in de telefooncentrale.