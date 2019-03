Arnhemse Lavalu geeft voorproefje van haar nieuwe album

Ze werd bekend met de muziek die ze schreef voor theaterspektakel Het Pauperparadijs, maar Marielle Woltring - of Lavalu zoals ze beter bekend is - gaat dóór. Ze is druk bezig met een nieuw album. Net terug van de opnames in een Berlijnse studio: 'Berlijn is een fantastische stad!' is het Spijkerkwartier in Arnhem de veilige thuishaven.

Sinds ze zo’n twintig jaar geleden begon met een toneelopleiding in Arnhem is ze hier thuis. Een toneelopleiding voor iemand die juist muziek met de paplepel kreeg ingegoten? ‘Ja, ik raakte met zingen indertijd steeds mijn stem kwijt dus ik dacht: dan maar actrice.’ De opleiding in Maastricht lukte niet, maar ze werd wel aangenomen voor de toneelschool in Amsterdam en Arnhem. ‘In Arnhem voelde ik meteen een bijzondere sfeer. Dat voelde meteen goed.’

Vlakbij haar huis ligt Musis en ook daar heeft ze warme banden. Ze nam er haar tweede album op: Solitary High. In de grote zaal van Musis op een vleugel op het podium. ‘Magisch’, noemt ze het zelf. Ze sloot er afgelopen december ook haar tour af.

Haar stijl omschrijft ze zelf als klassieke muziek met popzang. Ze heeft sinds haar 4e jaar klassiek piano gestudeerd, maar in haar pubertijd kwamen daar de popinvloeden van Björk en anderen bij.

Solitary High is het eerste album van een drieluik. Deel 2 heeft ze dus net opgenomen. Opnieuw de combinatie van klassiek en pop, maar toch ook anders, zegt Woltring. ‘Dat album was veel dromeriger. Het tweede deel van de trilogie is wat feller van toon. Wel ook weer piano en zang, maar andere onderwerpen. Ik ben nu veertig en andere dingen worden belangrijk. Ik laat me niet meer in een hokje duwen. Dit album gaat echt over waar ik voor sta. Ik ga op de barricades voor mijn standpunten.’

Ook muzikaal is het anders. ‘Op mijn vorige plaat was het meer Schubert en Satie. Dit is veel meer Bach. Ik heb veel vingeroefeningen gedaan en Bach heeft de beste vingeroefeningen. Dus die invloed is automatisch ook terecht gekomen op dit album.’

Hoe het nieuwe album gaat heten, wil ze nog niet zeggen, maar speciaal voor Uit met Esther geeft ze vast een klein voorproefje. In oktober komt het album uit en dan gaat ze ook touren door Nederland. En ook die tour zal ze in Arnhem afsluiten. In Musis. ‘Voor mijn eigen Arnhemse publiek.’