NL Doet 16 maart: Help mee bij het aanplanten van nieuwe bomen en het inrichten van de bijenstal!

Wij doen met Stadslandbouw Mooieweg ook dit jaar mee NL Doet. Stadslandbouw Mooieweg verbouwt verse , onbespoten groenten. Meer dan 50% leveren we aan Voedselbank Arnhem, de rest is voor onze vrijwilligers zelf. Daarnaast willen we een groene ontmoetingsplek zijn in de stad: een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en genieten van de groene omgeving. Zaken als Biodiversiteit, duurzaamheid en bodemkwaliteit staan daarbij hoog in ons vaandel. Daar geven we via Permacultuur vorm aan. We gaan zaterdag lekker veel buitenklussen doen, van het planten van bomen tot het inrichten van onze nieuwe bijenstal. Wij zorgen voor een heerlijke lunch tussendoor.

Wilt u ook uw steentje bijdragen en meehelpen op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart van 09.00 tot 16.00 uur? U kunt direct reageren via deze link of laar hieronder een reactie achter!