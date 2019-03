'Minder animo vanuit Gelderland voor landelijke onderwijsstaking'

Veel scholen in zowel het basis-, voortgezet- als hoger onderwijs in Gelderland sluiten vrijdag hun deuren. Docenten staken en gaan actievoeren op het Malieveld in Den Haag. Ze willen dat de overheid meer in het onderwijs gaat investeren. Toch blijkt uit een korte rondgang van Omroep Gelderland dat minder docenten van plan lijken te gaan staken dan bij de vorige landelijke stakingen.

'Vorige keer staakten bijna alle leerkrachten, nu spreken we over een derde', zegt Toon Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van het Liemers Novum. Bij de 27 scholen tellende koepel speelt het volgens Geluk ook mee dat ze de vorige keer leerkrachten nog wel uitbetaalden en dat nu niet doen. 'Wij vinden het tijdstip van deze actie, zeker nu er nog onderhandelingen lopen, niet gelukkig. Daarom hebben we nu ook gezegd dat we deze keer niet doorbetalen. Het staat leraren natuurlijk vrij om te staken, maar dat hangt ook af van de bond waarbij ze aangesloten zijn.'

In de actieweek voor meer investeringen in het onderwijs (van 11 t/m 15 maart) liggen de bonden namelijk ook niet allemaal op één lijn. Vakbond CNV, met 50.000 leden de op één na grootste bond, voert deze week wel actie, maar steunt de landelijk staking vrijdag niet. 'Momenteel zit ik middenin de cao-onderhandelingen om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leraren en ondersteuners in het primair onderwijs. Daarvan wil ik de uitslag graag even afwachten', liet voorzitter Loek Schueler al eerder weten.

Bonden niet op één lijn

Die houding staat haaks op de visie van de AOB, de grootste onderwijsbond. 'Er wordt helemaal niet onderhandeld op dit moment', zegt Philippe Abbing, Rayonbestuurder Voortgezet Onderwijs van de AOB. Voor een goede cao moet er eerst meer geld bij komen. Daarom is het ook zo jammer dat de CNV niet meedoet. We moeten dit signaal nu met z'n allen afgeven', aldus Abbing.

Hoewel Abbing verwacht dat meer dan de helft van docenten gaan staken vrijdag, lijkt de actiebereidheid ten opzichte van de vorige stakingen wel wat af te nemen. Dat is de conclusie na een korte inventarisatie van Omroep Gelderland. 'We hebben geen exacte cijfers, maar ik merk vanuit de signalen die we krijgen dat minder leerkrachten het werk vrijdag neerleggen', zegt algemeen directeur Jos de Bruijn van de koepelorganisatie Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard.

Ook Hennie van Schilt, van de Accent Scholengroep in de Achterhoek ziet een verschil met de vorige staking. Waar met de vorige staking bijna alle leerkrachten meededen, gaan nu 8 van de 17 scholen dicht. 'En dat wil niet zeggen dat alle docenten staken op de scholen die dichtgaan, maar daar staakt in ieder geval zo'n groot deel van de leraren dat de scholen niet open kunnen blijven', verduidelijkt Van Schilt. Ze merkt dat de houding van docenten verandert. 'Er gebeurt wel iets. De minister heeft bewogen, de salarissen zijn wat omhooggegaan, maar zeker vanuit het primair onderwijs willen we gewoon dat de salarissen gelijkgetrokken worden.'

'Geld van de minister een wassen neus'

Ondanks de wisselende berichten gaat Abbing ervan uit dat er vrijdag een sterk signaal wordt gegeven.'Een staking is een zwaar middel, maar het is ontzettend nodig. Mensen hebben het dan over het geld dat de minister heeft vrijgemaakt voor volgend schooljaar, maar dat is eigenlijk een wassen neus, want dat geld was al opgenomen in het werkdrukakkoord en wordt nu alleen maar naar voren geschoven.'

Zie ook: