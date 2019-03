Verkiezingsstrijd met anonieme sponsoren en aangepaste borden langs de snelweg

Het is koud deze maandagochtend op de parkeerplaats tegenover kasteel De Cannenburgh in Vaassen. Met de regen erbij ziet het verkiezingsbord er troosteloos uit. Een aantal vrijwilligers van Stichting Red De Veluwe timmert met spijkertjes een aantal posters op het bord. 'We gaan posters plakken en flyeren langs de deur', zegt Koos Paulusma namens hen.

Toeristische borden aangepast

Een aantal bruine borden langs de snelweg die normaal gesproken verwijzen naar de natuurgebieden, zijn sinds maandag ook beplakt. 'Laagvlieggebied Veluwe', is te lezen langs de A50 bij Hattem. Ook op andere plekken langs snelwegen rond de Veluwe zijn deze toeristische borden aangepast.

Spotjes

Op diverse radiozenders zijn maandag spotjes te horen. Het grote doel van de initiatiefnemers is het beïnvloeden van de landelijke politiek. Via de provincie wordt ook de Eerste Kamer gekozen. Op die manier willen ze via deze verkiezingen de landelijke politiek beïnvloeden.

'De Eerste Kamer controleert de besluiten van de Tweede Kamer. Wij willen dat zoveel mogelijk stemmen via de Provinciale Staten laten gaan naar partijen die tegen de lage vliegroutes van Lelystad Airport zijn', legt Paulusma uit.

Dat de provincie ook over andere dossiers gaat, beseft hij zich. 'We vinden dit onderwerp zo belangrijk dat we al ons geld erop zetten.'

Anonieme financiers

De campagne Stem Stil kost tienduizenden euro's en is mogelijk gemaakt door een aantal anonieme donoren. Wie dat zijn, dat wil de actiegroep niet zeggen.

'We hebben naast kleine bijdragen een paar grote sponsors gevonden', aldus Paulusma. 'Het gaat om meer dan één persoon, maar de mensen willen zich niet bekend maken. Dus ik ga het niet zeggen.'