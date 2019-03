Steeds meer bomen gekapt in Gelderland

Bomen gaan massaal tegen de vlakte op meerdere plekken in Gelderland. De redenen zijn steeds weer anders: de bomen zijn ziek, er huist ongedierte in de bomen of er moet nieuwe natuur aangelegd worden. Bewoners komen steeds vaker in opstand tegen kap. Maar is hun onrust ook terecht?

Jan den Ouden, hoogleraar bosbeheer en verbonden aan de Wageningen universiteit, ziet het aantal bomen in bossen afnemen. 'Procentueel ontbost Nederland zelfs sneller dan het Amazonegebied', zegt de professor. 'Maar, het Amazonegebied is natuurlijk ook vele malen groter.'

Compensatieplicht

De afname heeft verschillende redenen, zegt Den Ouden. Zo werd enkele jaren geleden de compensatieplicht voor het kappen van bepaalde stukken bos uit de wet gehaald. Bos dat wordt gekapt voor een maatschappelijk belang, zoals een snelweg, of het creëren van nieuwe natuurgebieden, zoals heide, hoeft niet meer te worden gecompenseerd. 'Vroeger had je dus netto meer bos.'

Klimaat

Ook de verandering van het klimaat heeft een negatief effect. In het Beekhuizer bos bij Rheden moesten deze week een paar honderd fijnsparren het veld ruimen door de aanwezigheid van de letterzetter. Dat boomkevertje tast de schors aan, waardoor de bomen niet meer kunnen worden gered. Door de opwarming van het klimaat zijn de sparren minder vitaal en dus kwetsbaarder voor ongedierte, zegt Den Ouden. 'De fijnspar krijgt het nog moeilijk, die gaat misschien wel verdwijnen op termijn.'

Hout als brandstof is een derde oorzaak van meer boomkap. 'Maar deze moeten wel herplant worden.'

Bosinventarisatie

Precieze cijfers over het aantal hectare bos in Gelderland zijn niet bekend. Volgens de laatste nationale bosinventarisatie uit 2012 nam de landelijke hoeveelheid bos niet af sinds 2005. De uitkomsten van de volgende inventarisatie, uitgevoerd door de WUR in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, worden in oktober 2021 bekend gemaakt.

Social media

Buiten de kap van grote hoeveelheden in natuurgebieden is er juist ook veel protest tegen het neerhalen van bomen in woongebieden. Den Ouden: 'Als individuele bomen verdwijnen zie je de meeste weerstand, of laanbomen. Maar vaak is al democratisch besloten dat de bomen weg moeten. Het is vooral uitstel, geen afstel.' Social media spelen volgens de onderzoeker een grote rol in dit type protesten. 'Het lijkt nu veel meer weerstand op te roepen dan vroeger. Maar het protest is vooral meer zichtbaar geworden.'



