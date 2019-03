Contactverbod na dreigement Wageningen Universiteit

De man bestookte de universiteit met e-mails, sms'jes en tweets. Hij liet er in zijn dreigementen geen gras over groeien, getuige teksten als 'I kill you, I kill all of you'. De universiteit eiste daarom een contactverbod, en daar ging de rechter maandag in mee. De man mag op geen enkele wijze contact zoeken met de universiteit.

Als de Arnhemmer in de fout gaat moet hij een dwangsom betalen van 500 euro per overtreding. Gaat hij tien keer in de fout, dan wacht hem zeven dag cel.