Tielse kerken sluiten zich aan bij klimaatdemonstratie

In navolging van de deelnemers aan de klimaatmars die zondag in Amsterdam gehouden werd, geven ook veel gemeenteleden van de Protestantse en de Dominicusgemeente in Tiel uiting aan hun zorgen om de aarde, of de schepping, zoals zij dat zien.

door Menno Provoost

Afgelopen zondag hielden beide kerken samen een klimaatmanifestatie. Daarmee werd in zang, gebed en toespraken stilgestaan bij de zorgen die er zijn over vervuiling van de aarde en het klimaat, en de wens om deze ontwikkelingen te keren. Het is tijd voor duurzame keuzes, ook bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten, klonk het onder de circa vijftig aanwezigen. 'Want de schepping die aan ons is toevertrouwd, kreunt onder het gewicht van ons mensen.'

De kerkgemeentes maken deel uit van de organisatie Groene Kerken. Ze letten bijvoorbeeld op het gebruik van energie en duurzame producten en stimuleren duurzaam leven door de gemeenteleden door bijvoorbeeld voor gezamenlijk vervoer te zorgen of in de vastentijd geen vlees of vis te eten.

Afgelopen zondag is een appelboom bij de kerk gepland, als teken dat de kerk wil blijven strijden voor de aarde. 'We kunnen niet zeggen: na ons de zondvloed', aldus pastor Aad van Dijk. 'We kunnen niet anders dan concluderen dat de mens een geweldige invloed heeft op het klimaat en hoe het er in onze wereld aan toe gaat. De boom die we vandaag planten is een signaal dat we de aarde niet willen laten verzuipen, maar willen strijden voor het behoud ervan.'

Verslaggever Menno Provoost sprak met aanwezigen over hun zorgen over de aarde en de keuzes die zij maken om daar op een meer duurzame manier mee om te gaan.