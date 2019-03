Herdenking Kamp Amersfoort

Datum: vrijdag 19 april 2019



Tijd: vanaf 12.30 uur zijn bezoekers welkom. De ceremonie begint om 13.30 uur. Met het leggen van een krans bij De Stenen Man eindigt de herdenking om 15.00 uur.



Locatie: Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, Leusden,

Informatie:

Op 19 april 1945 werd het gezag over Kamp Amersfoort overgedragen aan Loes van Overeem van het Rode Kruis door de Nazi's die daarna de benen namen voor de oprukkende geallieerden. Zoals ieder jaar wordt die bevrijding herdacht.



Prof.dr. Alexander Rinnooy Kan is op 19 april één van de sprekers bij de herdenking. Zijn oom verbleef kortstondig in het kamp. Rinnoy Kan is oud-voorzitter van de SER en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij is tevens lid van de Eerste Kamer en voorzitter van het comité van aanbeveling van Kamp Amersfoort voor de vernieuwingsplannen.

Vanwege de uitbreiding van het bezoekerscentrum vindt de herdenking dit jaar plaats aan de andere zijde van de Loes van Overeemlaan. In het bos, naast de schietbaan met De Stenen Man.

Ook de ceremonie wordt anders. De verschillende onderdelen met muziek, tekst, video en toespraken vormen samen een verhaal. Een verhaal dat bezoekers op indringende wijze laat herinneren, herdenken, eren en vieren. Want wat er in die donkere oorlogsjaren is gebeurd, klinkt ook vandaag nog door.

Bij de herdenking wordt dit jaar bijzondere aandacht besteed aan de represaillegijzelaars: mannen die 75 jaar geleden werden opgepakt bij razzia's in en in de omgeving van Sliedrecht, Putten, Beverwijk, Bedum en Staphorst. Mensen die simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Zij werden uit het niets opgepakt en vastgezet in Kamp Amersfoort. Menigeen kwam nooit meer thuis.