Ooievaarsblog: De ooievaars waaien weg!

7 maart 2019. Omdat de bodem van het nest gevormd is door klei, zand en allerlei organisch materiaal, is het een gesloten kom, waar het water niet uit kan lopen. Bij een slecht voorjaar verdrinken veel kuikens in hun eigen nest of overlijden aan een longontsteking omdat ze zo nat worden.Het is jammer dat de vogels hun nest niet beter draineren.

8 maart 2019. O, wat gebeurt er veel op en om het nest. Het is maar goed dat de ooievaars veel herrie maken door te klepperen en te blazen, dan weten wij wanneer we moeten gaan kijken. Bij de paal of op de livestream. Want ons gewone leven gaat natuurlijk wel door.

De livestream heeft al veel vaste kijkers die blijkbaar heel wat tijd achter hun scherm door brengen. Ze overleggen met elkaar en houden elkaar op de hoogte van gemiste gebeurtenissen.Zagen we vorige week nog dat twee ooievaars gekoppeld leken en veel paarden, opeens lijken de kaarten anders geschud.

Er zit een ooievaar op het nest, en die is blijkbaar niet van zins om het op te geven. Steeds komen er twee andere ooievaars samen aanvliegen, die willen landen, maar ze worden weggejaagd. Ze landen op de dijk, blijven daar rond lopen tot de bewoner van het nest opvliegt en hen weg jaagt. Ze trekken zich terug in de uiterwaarden, maar doen even later weer een poging. Tussen 15.00 en 16.00 uur herhaalt dit spel zich minstens drie keer.

We zien mensen die op de dijk aan komen lopen of fietsen, ze wachten even tot de vogels de weg vrij gemaakt hebben en dan kunnen ze hun weg vervolgen. Het is wel indrukwekkend als die grote vogels zo vlak over je hoofd komen vliegen. Zijn die twee vogels het koppel dat hier aan het paren was en is de derde een indringer die hun nest probeert in te pikken? Het lijkt er wel op.

Tegen 17.00 uur jaagt het koppel de indringer van het nest, ze klepperen en gaan zitten. De rust lijkt weer gekeerd. Toch blijft het koppel waakzaam, want nummer komt drie nog verschillende keren over vliegen.

9-3-2019. Vandaag is een erg spannende dag. Het lijkt er op dat het paar weer bij elkaar is. Tussen de middag zien we dat er gepaard wordt.Deze middag gebeurt er iets sensationeels. Er trekt slecht weer over, met flinke windstoten. Om 15.28 uur is er zo’n harde windvlaag, dat de ooievaars over elkaar heen rollen. Eén van hen waait zelfs van het nest af!

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/BuitenGewoonGLD/videos/391877574961181/?__xts__[0]=68.ARANw6vlqPuCGKJnVRQhgx2yVCBl-SefsAEfqF2GdUPmhtLkDu_n55QZjMDUg1mtc-NvITLDnocTfPS6vWQ5tGZ2O5MZdD_l-j8e9KFRoWzgeuzOW5PH6lNfrJuPQ7Be7T2H2BvJWvfspUVcuQQG2h7597ZppgW7GPLT182szZpw37kWt3dOwNXb67CAZN_z5pSyCcemz9Ydqg5P-Kep59-fYA286uMPPb-7cwN_lVHT5dUISLJqYP1TGUQ5pzH71BEoNX3yLeftki0v3dnkHcYGSB4pfabj6BmPpCkSACBrC1_g9R7ZbzMdCjVNKrcoYwIuxru6j99AywU4Hg7MFkLRUo6dX__4Q8_Gkg&__tn__=-R]

Paniek in de chatbox van het YouTube-kanaal Tv BuitenGewoon. Iemand uit Duitsland vraagt zich af wat er aan de hand is. De Gelderlander belt ons om te vragen of de gevallen ooievaar nog leeft. Ja, gelukkig wel. Hij liep door de wei te stappen, vloog op, maar had duidelijk moeite om tegen de wind in weg te vliegen. Hij zwenkte af naar de wei aan de overkant van het wiel. De partner die nog was achtergebleven op het nest, voegde zich bij hem en samen vlogen ze naar de uiterwaarden. Opluchting alom.

Om 16.00 breekt er een enorme hagel- en donderbui los. Er zit maar een ooievaar op het nest. Het ziet er indrukwekkend uit: tussen de watervlekken op de camera door zien we een grote, in elkaar gedoken vogel zitten met daar achter een dreigende lucht met felle opklaringen tussen de donkere wolken.

Als het slechte weer optrekt zitten er even later twee ooievaars op het nest. Een van hen trekt met een poot. Die heeft zich blijkbaar bezeerd. Ze proberen een paar keer te paren, maar doen dat zittende. Dat lukt dus niet goed.

10-3-2019. Vanochtend is het nest een poosje leeg. . Het weer is nog steeds erg slecht. Rond de middag verschijnt er een ooievaar met twee takken in de snavel. Is dit de man? Hij is vreselijk nat en vuil, vooral aan de kraag. Dat is waarschijnlijk modder van het nest. Hij rommelt wat met de takken, probeert met flapperen zijn vleugels te drogen.

Even later verschijnt nummer twee. Is dit het vrouwtje? Ze klepperen ter begroeting. De linkerpoot van het vrouwtje is heel bleek, ze kan er niet op staan. Maar dan lukt het toch om staande te paren, zij het met moeite. Ze klepperen van vreugde.

Ze staan in de heftige wind. De vrouw gaat even zitten als er weer een bui overkomt. Zij verlaat als eerste het nest terwijl de man nog een uurtje achterblijft.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Kijk hier live mee in het nest van de ooievaars.