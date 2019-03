Rondleiding Flaksoldaten in Raum Arnheim

Datum: zaterdag 11 mei 2019

Programma:

10.00 verzamelen

10.15 introductieverhaal aan de hand van dialezing

11.00 start tour

12.30 Meinerswijk

14.00 lunch Museum Vliegbasis Deelen

14.30 rondgang museum

16.00 bezoek loods met Flakkanon

17.00 terug naar verzamelpunt in Oosterbeek

18.00 einde tour



Aanmelden voor deze tour is noodzakelijk. Dit kan via een mailtje of een Whatsappje aan Ingrid: ingrid.maan@hotmail.com of 06 - 53 51 57 16



Deelname is op eigen risico. Het museum beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor deze dag, maar het vervoer per oude legervoertuig vraagt oplettendheid van de deelnemer bij in- en uitstappen en tijdens het rijden (niet gaan staan tijdens vervoer). De tour is onder voorbehoud, afhankelijk van aantal deelnemers.

Flaksoldaten in Raum Arnheim: Rosandepolder en Meinerswijk

Op zaterdag 11 mei 2019 organiseert museumvrijwilligster Ingrid Maan voor museum Vliegbasis Deelen een tour naar o.a. Meinerswijk waar ze het verhaal van ‘de mannen van de Emil’ vertelt. Vrijwilliger Geert Starink zorgt ook dit jaar weer voor het vervoer met de authentieke leger-Dodges.

Na afloop wordt het museum en het Flakgeschut in het depot bezocht. De opbrengst van de tour komt, net als in het afgelopen jaar, ten goede aan het museum (met aftrek van de benzinekosten van de Dodges en de lunch).



De RAD-mannen kwamen voor hun dienstnummer op. Ze waren nauwelijks 17 jaar oud, hadden net hun schooldiploma gehaald toen ze opgeroepen werden voor de Reichsarbeitsdienst, waar ze werden opgeleid tot goede soldaten. De schep die ze kregen om schuttersputten mee te graven, vonden ze maar bijzaak. Ze leerden al met een geweer te schieten. De meesten werden opgeleid als Flaksoldaat. Sommigen belandden middenin zware gevechten, anderen weer hadden geluk, zoals ze zeggen: zij zijn de oorlog zonder zware gevechtshandelingen doorgekomen.

In een korte inleiding aan de hand van dia's schetst Ingrid een beeld van de vooroorlogse politieke situatie in Duitsland. Daarna volgt de rit met de leger-Dodge naar de herinneringsplekken van de Duitse RAD-veteranen van de RAD 6/212. We rijden door de Rosandepolder, aan de Oosterbeekse kant van de spoorbrug. Vervolgens wordt de locatie in Meinerswijk bezocht, waar het verhaal van de Flakbemanning van de RAD 4/216 verteld wordt.



Tenslotte rijden we ter afsluiting naar Museum Vliegbasis Deelen, waar normaal gesproken buiten het kanon van de 5e Geschützzug, de Emil staat. Met dit buitgemaakte 7,5 cm Flakkanon kregen ze het in Meinerswijk bij Arnhem zwaar te verduren. Binnen bekijken we na een lunch de diorama van deze situatie.

Omdat het Flakkanon Emil in restauratie is, rijden we met de Dodge ook nog naar de opslagloods waar de Emil gerestaureerd wordt. In de loods staan ook andere stukken van het museum, zoals onderdelen van de Me 262, een Auster etc.