'Help, bel 112'; politie zoekt overvallers ouder echtpaar in Nijmegen

Het gaat vermoedelijk om drie overvallers met bivakmutsen. Een van hen zou de bewoners van de woning aan de Kerkstraat in Nijmegen hebben bedreigd met een wapen.

De overvallers maken waardevolle spullen buit. Ze sluiten hun slachtoffers op in een kamer voordat ze vertrekken.

Bekijk het item.

De bewoners weten de aandacht van een passant te trekken door op een raam te bonken en een briefje te laten zien met: ‘Help, bel 112’. De politie heeft de bewoners vervolgens bevrijd.

Weet je meer over wat die avond in de Kerkstraat in Nijmegen is gebeurd, meld je dan bij de politie via 0800-6070 of het digitale tipformulier. Je kunt ook Meld Misdaad Anoniem waarschuwen via 0800-7000 (of via deze link). Het zaaknummer is 2019097991.