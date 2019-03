Goed nieuws voor groenliefhebbers: duizend bomen erbij in Arnhem

Geen kap van bomen, maar juist duizend bomen erbij. Dat is het plan van de gemeente Arnhem. Om dat kracht bij te zetten plant wethouder Cathelijne Bouwkamp woensdag samen met basisschoolkinderen honderden bomen en struiken in Park Sacre Coeur.

Het plantfestijn gebeurt in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Wethouder Bouwkamp trekt die dag op met kinderen van de Jozef Sartoschool. De dag wordt ook aangegrepen voor een project waarbij Arnhemmers kans maken op een eigen boom of nestkast via de gemeente. Zo moeten er nog 350 bomen bijkomen.

Wie krijgt er één?

Dit project moet een extra impuls zijn om zogenoemde 'hitteplekken' in de stad te verkoelen, door er een boom neer te zetten. De exacte voorwaarden om als Arnhemmer in aanmerking te komen voor een boom of kastje worden nog uitgewerkt.

Feit is dat het zal gaan om Arnhemmers die wonen in de 'oranje of rode gebieden' van de Arnhemse hittekaart. Het gaat dan om wijken als Kronenburg, De Overmaat, Centrum, Spijkerkwartier, Klarendal, 't Broek en St. Marten.

Ophef

Vorig jaar was er nog een en ander te doen om bomen die juist tegen de vlakte moesten, zoals aan de Lauwersgracht. De werkgroep Behoud Bomen Arnhem maakten zich toen hard voor het behoud van negen exemplaren. Uiteindelijk werd dat besluit teruggedraaid.

Zie ook: