Tonnen voor achterstallig onderhoud sportparken Renkum?

Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van verschillende sportparken in de gemeente Renkum. De gemeente wilde deze verantwoordelijkheid overdragen en heeft hierbij het achterstallig onderhoud op laten lopen. Dit moet rechtgetrokken worden, vindt het college. Daarbij wil het college verduurzamen en besparen op personeel.

door Huibert Veth

De gemeente Renkum moet een kleine vier ton uittrekken voor onderhoud van de sportparken Wilhelmina en de Bilderberg. Dit staat in een voorstel van het college waar de gemeenteraad dinsdagavond over sprak. Er is de afgelopen jaren minimaal geïnvesteerd in de voorzieningen van de voetbal- en hockeyverenigingen uit Heelsum en Oosterbeek waardoor de investering volgens het gemeentebestuur noodzakelijk is.

Duurzamer en minder personeel

Met het bedrag moeten onder meer automatische beregening, veldafzettingen, afrastering, led-verlichting en veldrenovatie gerealiseerd worden. De gemeente wil de sportparken hiermee een duurzame kwaliteitsimpuls geven en besparen op personele inzet.

'Vorige college corrigeren'

In het Renkumse coalitieakkoord werd afgesproken om de overdracht van beheer en onderhoud van de sportparken naar de verenigingen te heroverwegen nadat gesprekken hierover begin 2018 zijn gestopt omdat de partijen het niet eens konden worden.

'Het vorige college heeft afgesproken dat ze het beheer en onderhoud over gingen dragen aan de verenigingen. Daarbij is er in de onderhandelingsperiode achterstallig onderhoud ontstaan en is er te weinig budget gereserveerd,' zegt verantwoordelijk wethouder Marinka Mulder (PvdA). 'Dat gaan we met dit voorstel corrigeren. Ik vind het belangrijk als we praten over overdracht, we ook iets moeten overdragen dat voldoet aan de eisen die we er zelf aan stellen.'

Kritiek gemeenteraad

Verschillende raadsfracties toonden zich kritisch op het voorstel en vroegen zich af waarom dit juist nu moet terwijl het college in december met een bredere sportnota gaat komen. Fractievoorzitter Danielle van Bentem (GemeenteBelangen): 'Het lonkt om ja te zeggen, maar we moeten de discussie breder trekken.' VVD en D66 zijn niet enthousiast en vinden de investeringen nu niet passen gezien de financiële uitdagingen in bijvoorbeeld de zorg waar de gemeente voor staat.

Wethouder Marinka Mulder: 'Als u zou besluiten op de sportparken huizen neer te gaan zetten is deze investering kapitaalvernietiging. In alle andere gevallen is hij noodzakelijk.' De wethouder zegde toe om in beeld te brengen wat de gevolgen zijn als de raad zou besluiten de investering uit te stellen. De gemeenteraad zal vermoedelijk eind deze maand een besluit nemen over het collegevoorstel.