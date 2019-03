'We waren in de eerste helft te bang voor grote club Feyenoord'

Alleen had het zoveel mooier kunnen worden, denkt coach Leonid Slutskiy. 'Ons plan was echt kapot in de eerste helft. We wilden domineren en aanvallen door agressief te spelen. Daar zag ik weinig van terug. We waren te bang voor een grote club als Feyenoord. En dan praat ik vooral over de jonge spelers.'

Tekst gaat verder na de video

'We moeten twee goede helften spelen'

Middenvelder Matus Bero sluit zich aan bij die woorden van zijn coach. 'Nu voelt het resultaat goed, want beide ploegen hebben veel kansen gehad. Maar tegen goede teams moeten we twee goede helften spelen, niet één. Dat was wel het probleem vandaag.'

'Maar we hebben wel laten zien dat we in elke wedstrijd kunnen domineren. Als we agressief spelen komt het meestal ook wel goed. Kijk maar naar onze tweede helft, dat was misschien wel ons beste optreden dit seizoen', zo vervolgt de Russische coach. 'Het gelijkspel is dus verdiend, want we speelden niet 90 minuten zo goed als de tweede helft.'

Foto: Broer van den Boom

Serero is onze sleutelspeler

Dat Vitesse beter ging spelen in de tweede helft had volgens de trainer ook te maken met de wissel van Serero. De Zuid-Afrikaan kwam erin voor Navarone Foor. 'Foor is meer een verdedigende speler, Serero kan aanvallend meer brengen. Helaas kon hij niet de hele wedstrijd spelen, maar ik vroeg hem in de rust of hij kon spelen na zijn pijntjes van de week. Gelukkig zei hij dat het kon, want het was een belangrijk moment voor ons. Hij is echt een sleutelspeler voor ons, hij creëerde vandaag ook echt veel kansen.'

4-4-2 doet het goed

Met Serero pakte Vitesse een punt tegen Feyenoord. Daardoor is er sinds de wisseling van het 4-3-3 systeem naar het 4-4-2 systeem nog geen wedstrijd verloren gegaan. 'Het ziet er inderdaad ook beter uit. We spelen nu wat aanvallender. We voelen ons goed en we doen het steeds beter. Het is nu makkelijker voor ons om hoog druk te zetten op de tegenstanders', vertelt de Slowaak Bero.

Foto: Wil Kuijpers

Maar met het puntje schiet Vitesse niet veel op. Het gat met Feyenoord, de plek die recht geeft op rechtstreeks Europees voetbal, is nog altijd zeven punten. 'Maar we hebben het vandaag niet laten liggen. Dat hebben we al veel eerder gedaan, vooral in de eerste seizoenshelft.'