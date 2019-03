Bewoners ongerust over kap in bos bij Aalten

Inwoners van Aalten maken zich zorgen over de werkzaamheden in het Loohuisbos. Zij hebben het idee dat het bos wordt gekapt voor commerciële doeleinden. Natuurmonumenten bestrijdt dat. 'Als een zaag in bomen wordt gezet dan ziet dat er desastreus uit, maar het wordt een mooi bos.'

Jalf Flach is een van de bewoners die zich zorgen maakt over de toekomst van het bos. Hij vermoedt dat de bomen specifiek gekapt worden voor de houtoogst en dat op deze manier het bos verkwanseld wordt. Op social media krijgt hij bijval van andere natuurliefhebbers die zich zorgen maken over hoe het bos wordt aangepakt.

Terreinbeheerders als Staatsbosbeheer maken er geen geheim van dat ze bomen planten om ze later te kappen voor het hout. Zo heeft Staatsbosbeheer productiebossen, waarop percelen staan die specifiek zijn aangelegd om te kappen en het hout te verkopen. Maar Natuurmonumenten doet dat niet, zegt een woordvoerder. 'Als er hout vrijkomt bij werkzaamheden verkopen we het, maar we hebben geen productiedoelstelling'.

Niet overtuigd

Volgens woordvoerder Alje Zandt worden de bomen in het Loohuisbos vooral gekapt vanwege de veiligheid. Bomen en takken langs de paden zouden op wandelaars kunnen vallen. Daarnaast wordt het bos uitgedund. 'Op sommige plekken maken we weer open ruimtes waardoor nieuwe bomen op kunnen komen. Dat doen we vaak als er teveel dezelfde bomen zijn of teveel van dezelfde leeftijd.'

Ook Jalf Flach kent deze uitleg, maar is niet overtuigd. 'Onder de noemer van verjonging van het bos zou het noodzakelijk zijn. Dat zijn termen die je bijna altijd hoort als het om het kappen van een bos gaat. Die uitleg wordt misbruikt voor het commerciële doel erachter.'

Extra voorlichting

De zorgen zijn ook bij Natuurmonumenten bekend. 'De plannen zijn al een jaar voor de werkzaamheden gemaakt en toen ook gecommuniceerd,' aldus Zandt. Toch gaan boswachters de komende tijd nog extra voorlichting geven in Aalten.