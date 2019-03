De Brexit: zorgen bij Gelderse ondernemers

door Gerwin Peelen

Bijvoorbeeld bij Marc André de la Porte. Hij is fruitteler in Dreumel en verkoopt conference-peren. Zo'n tien procent van zijn oogst gaat naar het Verenigd Koninkrijk. 'Voor ons is het gevaar van de Brexit dat er handelsbelemmeringen gaan plaatsvinden. De overgang bij de douane kan problematisch gaan verlopen. Dat is een zorg voor onze fruittelers.'

De peren worden ook nog eens een stuk duurder in Engeland. Volgens Fons de Zeeuw - van OostNL - is de kans groot dat dezelfde peer na de Brexit in Engeland 12 tot 14 procent duurder wordt. 'Die zorgen bij fruittelers zijn wel terecht. De kansen op een no deal-Brexit zijn nu groter dan ooit.'

Bij een 'no deal' wordt de Brexit eind maart mogelijk meteen ingevoerd: zonder duidelijke afspraken: zonder een deal. Een andere mogelijkheid is een Brexit mét een deal; dan komt er een overgangsperiode zodat bedrijven zich kunnen voorbereiden. Komende week stemt het Lagerhuis over die deal.

Maar de gevolgen zijn nu al merkbaar. Want wat als die peren straks in de haven moeten blijven liggen? 'Dat is een grote zorg. Door die onduidelijkheid komt er onzekerheid in de markt. Dan zie je dat er geen bestellingen komen en dat de handel vertraging oploopt', aldus de la Porte.

Bufferen voor de Brexit

In Doesburg - bij Rotra - zien ze nu hele andere gevolgen. Daar worden jaarlijks 20.000 zendingen naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd. 'De handel is nu toegenomen. Omdat mensen aan het bufferen zijn voordat de Brexit zover is', vertelt Machiel Roelofsen. Dat is een voordeel voor nu, maar ook hij maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Brexit. 'Er komen douane-documenten bij en producten uit het VK worden in Nederland duurder. Maar bij een no deal-Brexit komen er echt files bij de grens. Dat is het minst goed voor iedereen. '

Toch zijn er ook ondernemers die baat kunnen bij de Brexit; al zitten die vooral in het westen van het land. 'Dat gaat dan om financiële dienstverleners, verzekeringen. Die bedrijven zitten vooral in het westen. In Gelderland zitten met bijvoorbeeld de maak-industrie en de meubelindustrie typische sectoren die last gaan hebben van de Brexit', aldus De Zeeuw.

In theorie zou het Verenigd Koninkrijk ook nog binnen de EU kunnen blijven. 'Dan moet er een nieuw referendum worden uitgeschreven, de polls laten zien dat er dan wel eens een meerderheid voor een remain kan stemmen', stelt De Zeeuw. Een scenario waar ze in Doesburg op hopen. 'Het beste is natuurlijks als het Verenigd Koninkrijk binnen de EU blijft. Hope for the best, prepare for the worst', sluit Roelofsen af.