Vitesse komt door gelijkspel niet dichterbij Feyenoord

94': Afgelopen!

91': Van der Heijden kopt op de paal, daarna kopt Van Persie over. Vitesse ontsnapt nog.

90': Vier minuten extra tijd.

86': Van Persie weer met een kopbal, maar hij kopt naast.

85': Clark haalt verwoestend uit, maar het is Delle die een heel goede redding in huis heeft.

83': Daar was bijna de 2-1, maar de bal van Bero gaat op miraculeuze wijze naast de goal.

79': Büttner gaat van het veld. Hilary Gong komt erin.

77': Ødegaard probeert het met een schot, maar hij glijdt uit. Daardoor is zijn schot een makkelijke prooi voor Delle.

76': Vitesse blijft nu gas geven. Kan er nog een 2-1 vallen?

70': Büttner vecht veel duels uit met Feyenoorders.

65': Ødegaard en Karavaev schieten hard op doelman Delle, die tot twee keer toe goed redt.

62': Dauda gaat er vanaf. Buitink kan met de instructies van de staf het veld in.

55': Ook in de tweede helft krijgt Robin van Persie het voor elkaar om kansen te creëren, maar ook nu kan hij nog niet scoren.

47': GOAL! Daar is de gelijkmaker weer. Karavaev komt met een goede actie langs Haps en geeft een voorzet die door Van der Heijden niet goed wordt weggewerkt. Via het been van Dauda rolt de bal het doel in.

46': Serero komt bij Vitesse in de ploeg voor Foor.

45': GOAL! Daar is dan de 0-1. Kökcu haalt van buiten het strafschopgebied uit en scoort 0-1.

44': En weer een schot van Van Persie. Die wederom de handen van Eduardo treft.

39': Trainer Leonid Slutskiy ziet zijn ploeg wel hard werken. Maar echt veel wil er nog niet lukken.

34': Na een goede Vitesse-aanval is het Dauda die de bal voor zijn voeten krijgt, maar de Ghanees mist de goal net.

29': Het publiek van Vitesse heeft na de openingstreffer weinig meer te juichen. Er wordt af en toe zelfs even gefloten vanaf de tribune.

25': Van Persie heeft zijn vizier nog niet op scherp, daar mag Vitesse blij mee zijn. De spits mist nu een grote kans op aangeven van Toornstra.



22': Büttner zegt last te hebben van zijn borst, maar de back kan even later wel weer verder.

19': Haps soleert helemaal tot aan het strafschopgebied van Vitesse, maar zijn schot kan Eduardo niet verrassen.

16': Een vrije trap van Clark wordt bijna binnen gekopt door Van der Werff.

11': Van Persie krijgt de bal net niet in het doel na een goede voorzet van Berghuis.

7': Een levendige openingsfase met al meteen twee kansjes. Van Persie kopte in de handen van Eduardo. Niet veel later miste Dauda een kans op aangeven van Büttner.

1': We zijn begonnen.

14.28 uur: Daar komen de spelers het veld op.

14.23 uur: De altijd goedlachse Leonid Slutskiy staat nog even Helène Hendriks van Fox te woord.

14.16 uur: Navarone Foor kan weer glimlachen. Na een week uit de basis te zijn verdrongen, staat hij vandaag weer aan de start van een duel.

14.11 uur: De bij NEC weggestuurde doelman Joris Delle staat bij Feyenoord op goal. Kenneth Vermeer is geblesseerd. En eerste doelman Bijlow is al een tijdje uit de roulatie.



14.05 uur: Vitesse bereidt zich voor op een belangrijk duel tegen Feyenoord. Bij winst komen de Arnhemmers op vier punten van de Rotterdammers.

13.55 uur: Jan-Arie van der Heijden keert terug in GelreDome. De verdediger speelde tussen 2011 en 2015 bij Vitesse.

13.50 uur: Jos Kortekaas is opgewekt. Hij is ook de man die Tim Matavz weer richting zijn rentree aan het helpen is.

13.45 uur: In De Kuip werd het eerder dit seizoen 2-1 voor Feyenoord. Robin van Persie besliste het duel voor de Rotterdammers. Voor Vitesse was dit meer dan een verliespartij, want ze verloren in die wedstrijd ook hun belangrijkste aanvaller: Tim Matavz.



13.40 uur: Leonid Slutskiy moest vandaag kiezen wie hij naast Linssen in de spits zou plaatsen. De hele week wisselde hij af tussen Thomas Buitink en Mohammed Dauda. De laatstgenoemde krijgt de voorkeur vandaag.

13.35 uur: Vitesse mist Serero tegen Feyenoord. Nou ja, missen. De Zuid-Afrikaan zit op de bank, hij heeft nog wat last van een blessure. Daardoor staat Navarone Foor weer in de basis.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Ødegaard, Bero, Foor, Büttner; Dauda en Linssen.

13.30 uur: Vitesse-trainer Leonid Slutskiy was vrijdag vol lof over Robin van Persie. Hij noemde de spits de gevaarlijkste aanvaller uit de eredivisie.

