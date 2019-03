Wat moet er gebeuren met de Horsthoekschool in Heerde?

door Maaike de Glee

De gemeente Heerde vindt dat de Horsthoekschool niet veel langer op een verantwoorde manier op de huidige plek aan de Oenerweg in het buurtschap de Horsthoek kan blijven. Al jaren is er geen onderhoud gepleegd aan het gebouw, omdat de gemeente alle basisscholen wil huisvesten in multifunctionele centra, waar onder meer ook kinderopvang, de bibliotheek en de schouwburg is gevestigd.

Asbestcrisis

Vorig jaar werd de Horsthoekschool al drie weken gesloten vanwege asbest. Zowel op zolder als onder de vloer is die asbest nu veilig gemaakt. De veiligheid van de school wordt maandelijks gecontroleerd. Toch houdt verantwoordelijk wethouder Jan Berkhoff zijn hart vast: 'Het is een gevaarlijk gebouw, ik word er zenuwachtig van. Er hoeft maar iets te gebeuren en je hebt zo weer een opening in die lagen waar asbest zit en dan zit je in de volgende asbestcrisis. De vorige keer heeft ons 2 ton gekost.'

De tekst loopt door onder de video.

Al jaren discussie

Het karakteristieke schoolgebouw aan de Oenerweg is al jaren onderwerp van discussie tussen de gemeente en het schoolbestuur. Ook politiek ligt het gevoelig en daar legt de wethouder de vraag opnieuw neer bij de gemeenteraad om nu definitief te beslissen.

De wethouder vindt dat de gemeenteraad moet kiezen voor opzeggen van het gebruik van het oude schoolgebouw. In regels die de gemeenteraad in 2017 zelf heeft opgesteld staat dat er geen nieuwe scholen gebouwd worden als er binnen een straal van 2 kilometer een geschikte onderwijslocatie staat. 'Het gebouw van De Heerd staat binnen die straal en heeft ook leegstaande lokalen waar de school zo naar toe kan verhuizen,' aldus Berkhoff.

Stichting Proo, waar de openbare basisschool onder valt, hoopt echter dat de gemeenteraad ten gunste van de school een besluit neemt. Er zijn veel ouders die speciaal voor deze school op deze locatie hebben gekozen. Wat de gemeenteraad ook besluit, Stichting Proo en de Horsthoekschool zullen zich niet snel gewonnen geven en zullen alle mogelijkheden onderzoeken die verhuizing tegen kunnen gaan.