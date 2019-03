Deze vier Gelderlanders lopen mee in klimaatmars Amsterdam

Bram van Uden (26) en Björk Johannes (19) zijn studenten wiskunde en sterrenkunde in Nijmegen. Zij lopen vanmiddag mee met een grote vlag van het land Kiribati (spreek uit Kiribas).

Bram van Uden en Björk Johannes uit Nijmegen (eigen foto)

Kiribati is in 2060 onbewoonbaar Bram van Uden

'Kiribati is een eilandengroep die twee meter onder zeeniveau ligt', vertelt Bram. 'Er wonen 100.000 mensen verdeeld over ongeveer 33 eilanden die binnen een halve eeuw weg zullen moeten uit hun land. De landbouwgronden verzilten al en in 2060 is het land onbewoonbaar. In Nederland is zeespiegelstijging een uitdaginkje voor ingenieurs. We willen laten zien dat de impact in andere delen van de wereld veel méér is.'

Michiel Wilhelm (53) uit Arnhem loopt samen met zijn zoon Emiel (14) mee.

Michiel Wilhelm (eigen foto)

Over 100 jaar kunnen er serieuze problemen komen als we niets doen Michiel Wilhelm

'Ik ben niet zo'n protesteerder, maar wil nu een statement maken. De enige andere keer was een keer voor Amnesty als student. Maar dit is wel belangrijk, omdat de regering niet genoeg vaart zet achter maatregelen voor het klimaat. Ik zal mijn tijd wel uitdienen, maar over 100 jaar kunnen er serieuze problemen komen als we niets doen. Als aquatisch ecoloog kijk ik naar de waterkwaliteit van oppervlaktewater. Door opwarming daarvan kan er meer vissterfte en blauwalg komen. Daarnaast verwacht ik gevolgen voor de biodiversiteit. In de steden kunnen we vaker met hittestress te maken krijgen. Kwetsbare ouderen en kinderen krijgen het dan zwaar als de warmte niet weg kan uit de stad.'

Erik-Jan van Oosten (30) uit Wageningen kon nog net mee met een dubbeldekker vol studenten uit Wageningen.

Erik-Jan van Oosten (eigen foto)

Ik doe mee omdat ik mijn toekomst terug wil Erik-Jan van Oosten

'Ik zag op Facebook dat studenten die bus geregeld hadden en heb een plekje bemachtigd. Er wilden er meer mee, maar dat paste niet meer. Ik denk dat we met ongeveer 85 jonge mensen in de bus zaten, waarvan de helft ook internationale studenten. Ik ben zelf oud-student van een studie voor het verduurzamen van stedelijk gebied en doe mee omdat ik mijn toekomst terug wil. Met de huidige klimaatverandering loopt het in de soep. Nou krijg ik er pas last van met mijn pensioen, maar deze bus vol moet straks door de chaos heen. Onderweg werden er allemaal liedjes gezongen van het Klimaatkoor die aangepaste teksten bij bestaande liedjes heeft gemaakt. Ook hebben veel studenten posters en spandoeken gemaakt. De sfeer in Amsterdam is geweldig, heel veel energie ondanks de regen.'

Marijn Vlasblom (31) uit Ede gaat om twee redenen naar Amsterdam voor de klimaatmars.

Marijn Vlasblom uit Ede (eigen foto)

We zien de urgentie niet genoeg onder ogen Marijn Vlasblom

'Ik ben vader van drie jonge kinderen. Ik heb zorgen over de toekomst van de aarde waarop zij opgroeien. De tweede reden is dat ik vind dat ik als gelovige de opdracht heb om goed voor de aarde te zorgen. We zien de urgentie niet genoeg onder ogen en maken nog teveel beslissingen voor het behoud van ons comfort. Maar is dat uiteindelijk wel goed voor ons? Ik ben ook voorganger bij de baptistengemeente en sluit me aan bij het blok van de Groene Kerken. We starten samen met een dienst in de Dominicuskerk vooraf.'