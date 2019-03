KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 km/uur

Heb jij foto's of video van schade door de harde wind? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl

In Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg is het helemaal oppassen, want daar gaat het nog harder waaien. In die drie provincies geldt straks code oranje, een waarschuwing die wordt afgegeven bij gevaarlijk of extreem weer waarbij er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Lammerendag Ede afgelast

Gelderland blijft voorlopig nog buiten het gebied voor code oranje. Maar wanneer blijkt dat ook het Rivierengebied en de Betuwe worden geraakt, dan geldt de waarschuwing ook voor onze provincie.

Uit voorzorg heeft de Edese Schaapskudde de Lammerendag geannuleerd.

Bui met smeltende sneeuw

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en winterse buien elkaar af. Er kan een bui met smeltende sneeuw tussen zitten. De temperatuur daalt tot rond 2 graden en het blijft stevig waaien.

Zaterdag zorgde het stormachtige weer voor veel overlast in Gelderland. Uit onder meer Wageningen, Elst, Lunteren, Nunspeet en veel andere plaatsen kwamen meldingen van stormschade.

