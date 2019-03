Man (18) mishandelt portier in café Ermelo

Een 18-jarige man uit Ermelo is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor het mishandelen van een portier in zijn woonplaats.

De verdachte, die volgens de politie veel te veel had gedronken, zou het slachtoffer te lijf zijn gegaan in een café. De aanleiding is niet bekend. Ook is niet duidelijk of de portier gewond is geraakt.

De 18-jarige is in de cel gezet en zal deze zondag worden verhoord. Bij zijn aanhouding bleek hij een verboden creditcardmes bij zich te hebben. Dat is in beslag genomen.