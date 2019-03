Van de Pavert baalt van slap begin De Graafschap

"Ja, het was veel te slap van onze kant", vond Ted van de Pavert. "Zeker het eerste half uur was ondermaats. De tweede helft kwamen we beter de kleedkamer uit. Toen hadden we meer balbezit en probeerden we te voetballen. Maar kregen we hem zelf om de oren. Met een penalty komen we nog terug en het laatste kwartier was het stormen en hopen dat-ie nog goed zou vallen. Na de winterstop hebben we de zaken beter voor elkaar, spelen we met passie en strijd. We kwamen hier voor een resultaat, enorm zonde dat het dan zo slecht ging."

Youssef El Jebli had ook verwacht dat er meer in zat. "Ja, we wilden volle bak starten, maar we geven de goals te makkelijk weg. De eerste twintig minuten waren zeer matig. Dan komen we terug tot 2-1, maar geven we de 3-1 zo weg. Daarna een strafschop 3-2, we hadden er trouwens eerder ook al één moeten krijgen. Daarna spelen we alles of niets, maar het is zo."

foto: Broer van den Boom

Toch wil de clubtopscorer niet wanhopen. "We willen ons rechtstreeks veilig spelen. We hadden op 25 punten kunnen staan. Dan hadden we er echt helemaal bij gestaan. Maar we gaan er vol voor. We hebben na de winterstop drie thuiswedstrijden gewonnen en één uit. Die punten gaan hopelijk nog komen."