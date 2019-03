Liveblog: Slotoffensief De Graafschap tegen Willem II, nog 3-2 in Tilburg

94e: Het blijft 3-2. Vooral voor rust was De Graafschap duidelijk de mindere, maar het bleef toch spannend tot het einde.

92e: Een van richting veranderd schot van Burgzorg levert bijna een doelpunt op. Uit de hoekschop daarna maakt Bakker bijna gelijk.

90e: Azor Matusiwa kan vandaag zijn stempel niet echt drukken op het spel van De Graafschap.

88e: Pavlidis mist een reuzekans om het duel definitief in het slot te gooien.

86e: Het slotoffensief levert nog geen kansen op.

83e: Verdediger Van de Pavert is naar voren gestuurd als extra spits.

78e: Spanning bij Henk de Jong, kan het alsnog een punt opleveren hier in Tilburg? Hekkensluiter NAC heeft verloren, dus zou De Graafschap verder uit kunnen lopen.

75e: Bakker trekt aan de noodrem en krijgt geel. De vrije trap van Vrousai wordt tot corner verwerkt door Bertrams.

71e: Ondertussen is Javier Vet vervangen door Erik Bakker.

70e: De Graafschap krijgt een makkelijke strafschop mee na een sliding op Youssef El Jebli, die hem zelf feilloos binnen schiet.

64e: Het lijkt beslist, Lewis kan zo doorkomen en zorgt voor 3-1.

63e: Daryl van Mieghem komt erin voor de matig spelende Furdjel Narsingh.

57e: Twee hakjes binnen een minuut van Bahoui, die steeds beter in de wedstrijd komt.

55e: Toch dicteert De Graafschap de wedstrijd, vaak ingeleid door passes van Ted van de Pavert.

53e: Bertrams grijpt goed in bij een schot van Pavlidis.

51e: De Graafschap had een strafschop moeten krijgen, een schot van Bahoui wordt met de hand gekeerd.

48e: Deze Willem II-reserve heeft in ieder geval het interessantste kapsel van iedereen.

46e: De Graafschap leeft nog en kan dus na rust op jacht naar de gelijkmaker.

45+2: De ruststand is 2-1. Daar mag De Graafschap zeker niet over mopperen, de achterstand had veel groter kunnen zijn.

45e: Ze hebben bij Willem II vooral veel moeite met Delano Burgzorg.

43e: Het is na de 2-1 een hele andere wedstrijd geworden, De Graafschap heeft nu het initiatief.

40e: Ted van de Pavert aangeslagen nadat hij en Pavlidis met de koppen tegen elkaar komen, maar de verdediger kan verder.

37e: De perstribune bij Willem II zit vol met vloekende supporters annex journalisten.

33e: Uit een hoekschop van Youssef El Jebli kopt Bart Straalman fraai raak, een echte spitsengoal van de verdediger.

29e: Willem II blijft er maar doorheen lopen, Crowley had de 3-0 kunnen en moeten maken. Bij De Graafschap totale chaos achterin, doet denken aan uitduels in de eerste seizoenshelft.

22e: Isak loopt er zo doorheen en maakt 2-0. De Graafschap bakt er werkelijk niks van.

20e: De man die het drukste is vanavond bij De Graafschap, doelman Nigel Bertrams. Het offensief van Willem II is wel een beetje geluwd.

13e: De logische 1-0 is daar via Isak. Protesten van De Graafschap hebben geen zin, het doelpunt telt.

12e: Het wachten lijkt op de 1-0, nu schiet Vrousai voorlangs. De Graafschap wordt overrompeld.

11e: Bertrams tikt de bal uit de korte hoek na een kopbal van Pavlidis.

9e: De verwachtingen zijn hooggespannen rond de nieuwe aanvaller Nabil Bahoui, maar voorlopig komt hij niet in het spel voor.

6e minuut: De Graafschap staat direct flink onder druk.

20.45 We gaan eraan beginnen in Tilburg, met nog meer sfeer in het uitvak.

20.42 Het uitvak is één groot clublogo.

20.37 Met 90s-hits van 2 Unlimited probeert men sfeer te creëren in Tilburg. En daarna Iggy Pop,opmerkelijke overgang.Vervolgens dan hardhouse. Voor ieder wat wils?

20.35 Henk de Jong nog even in gedachten verzonken.

20.32 Javier Vet is ook zo'n speler die na de winterstop in de basis staat. En de middenvelder voldoet uitstekend.

20.29 Delano Burgzorg heeft na de winterstop een basisplaats als linksbuiten. Vorige week begon hij op rechts, maar nu weer vanaf links.

20.27 Jordy Tutuarima, de linksback van De Graafschap.

20.23 Henk de Jong heeft dit seizoen al veel verteld over dieren: een steenmarter, nijlganzen en nu Fox.

20.20 De warming up is in volle gang.

20.17 Aanvoerder Bart Straalman was voor de winterstop geen vaste waarde, maar nu wel.

20.14 Doelman Nigel Bertrams staat vanavond voor het eerst in de basis bij De Graafschap.

20.07 De tegenstander van vanavond is een waar vreemdelingenlegioen met negen verschillende nationaliteiten in de basis.

20.05 Hij is wel meegereisd met de selectie, maar Charlison Benschop kan niet spelen vanavond. Hij zit wel op de bank.

19.55 Het is ook spannend voor technisch manager Peter Hofstede, die al wel zijn contract verlengde met een jaar.

19.50 Deze elf gaan het doen voor De Graafschap.

Bertrams; Owusu, Straalman, van de Pavert, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Narsingh, Bahoui, Burgzorg.

19.44 De entree van het stadion in Tilburg.

19.40 Henk de Jong stapt uit de bus. Het is nog onzeker of de trainer zijn contract gaat verlengen bij De Graafschap.

19.37 De laatste keer dat De Graafschap hier speelde bleef het 0-0. Nu willen de Superboeren eigenlijk meer.

19.35 De bus staat alvast geparkeerd bij het stadion.