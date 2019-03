Luisteren: podcast met Gelderse leden van de Eerste Kamer

De Tweede Kamer, die kennen we allemaal. En dat er ook een Eerste Kamer is, dat weten we ook wel. Maar hoe gaat het eraan toe achter de schermen van die kamer, ook wel bekend als de senaat? In de podcastserie 'De staat van de senaat' van Omroep Gelderland zoekt Annemieke Schakelaar het uit.

De Eerste Kamer is een machtig instituut dat elke wet kan tegenhouden. We hebben allemaal invloed op de samenstelling van de senaat. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart stemmen we namelijk automatisch óók voor de samenstelling van de senaat.

Gelderse kamerleden

In de podcastserie horen we waarom we eigenlijk een senaat hebben en hoe bijzonder het gebouw is waarin de senaat is gehuisvest. Met veel gevoel voor sfeer neemt Schakelaar je mee tijdens een werkdag van de Gelderse Kamerleden Marjolein Faber (PVV) en Esther-Mirjam Sent (PvdA). Ook de discussie over het nut van de Eerste Kamer komt uitgebreid aan bod. Zijn er alternatieven? En hoe worden de Kamerleden eigenlijk gekozen? Voeren ze campagne?



De luisteraar kan een complete vergaderdag volgen. Je hoort ook kamerbewaarder Kees die de buizenpost bedient, de voorzitter die de orde handhaaft en de bodes die met papieren heen en weer rennen. Ook schoonmaakster Irene komt langs.

Geschiedenis en passie

Elke Nederlander zou de Eerste Kamer moeten zien, stelt Schakelaar. ‘Het is zó bijzonder: onze hele Nederlandse geschiedenis druipt er van de muren en plafonds. Ik ben ook geraakt door de passie waarmee de Kamerleden hun werk doen, maar raakte daarnaast verward door de vraag die zich steeds meer opdrong: is het terecht dat de Eerste Kamer elke wet uit de Tweede Kamer kan tegenhouden?’

Luisteren naar de podcast

In haar podcasts probeert Schakelaar die vraag te beantwoorden. De Staat van de senaat is vanaf dinsdag 12 maart te vinden in podcastapps als Apple Podcasts, Spotify, Stitcher en Player FM. Vanaf 14, 16 en 19 maart zijn de volgende afleveringen te beluisteren. Luisteren is ook mogelijk via de Omroep Gelderland-app en www.omroepgelderland.nl/podcast. Ook wordt De staat van de senaat op maandag 18 en dinsdag 19 maart om 19.00 uur uitgezonden op Radio Gelderland.

Eerdere podcastseries

De staat van de senaat is de derde podcastserie van Omroep Gelderland. Afgelopen zomer publiceerde Maarten Dallinga de prijswinnende podcastserie Anoniem Intiem, over seksplekken voor mannen in de open lucht. In december verscheen de serie Maarten Dallinga &, waarin bekende Gelderlanders zoals D66-fractievoorzitter Rob Jetten en wereldkampioen wielrennen Annemiek van Vleuten terugkeken op hun 2018. Binnenkort publiceert Omroep Gelderland ook een serie over Gelderse innovaties die ons leven zullen veranderen.