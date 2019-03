Eibergen bouwt aan vuurstapel voor Pasen

In Eibergen kan de komende zaterdagen weer snoeihout worden aangeboden aan de organisatoren van het jaarlijkse paasvuur in Wandelpark De Maat. Voor het storten van dat snoeihout moet wel een kleine bijdrage worden betaald, maar dat geld komt weer ten goede van de organisatie van het paasvuur.

De organisatoren, Stichting Ondernemend Eibergen en V.A.N Berkel & Slinge, kregen ook dit jaar weer een vergunning voor het vuur. Om klachten van omwonenden te voorkomen, hoopt de organisatie op een gunstige windrichting. Met de locatie van het paasvuur is daar wel rekening mee gehouden, maar in het verleden waren er wel klachten omdat de wind uit een verkeerde richting waaide.

Alleen schoon snoeihout

Om de schoonmaak van het gemeentelijke park in Eibergen te vergemakkelijken, mag alleen schoon snoeihout worden aangeboden. Ook mag er niet te veel blad aanzitten, omdat dat een goede verbranding in de weg staat. 'We willen er geen afval op hebben', zegt Wilfried Klein Gunnewiek van de organisatie. 'Dus geen geverfd hout of met zand erin.'

Organisatoren van paasvuren krijgen met steeds meer regelgeving te maken. Maar dat weerhoudt de meerderheid er niet van om ieder jaar weer een vuur te organiseren.

Afstand houden tot woonwijk

Het paasvuur - dat in Eibergen plaatsvindt in een natuurpark midden in een woonwijk - moet van de gemeente voldoende afstand houden tot de woonwijk.

'Volgens de kaart ligt ons vuur op 135 meter', zegt bouwer Klein Gunnewiek. 'Dat heb ik op een luchtfoto gemeten.' De minimale afstand tot de wijk moet 100 meter zijn.

Mis in Scheveningen

Eerder dit jaar ging het namelijk mis in Scheveningen bij het nieuwjaarsvuur, toen een veel te grote stapel met pallets in vuur en vlam werd gezet en het door wind tot een vonkenregen kwam. 'In onze hoogte zitten geen grenzen', zegt Klein Gunnewiek. 'Maar we gaan nooit zo hoog, want na het opstapelen met de kraan komen we niet hoger dan een meter of tien.'

De organisatie moet aan duidelijke regelgeving voldoen. Zo is er na het paasvuur constant bewaking aanwezig om het vreugdevuur gecontroleerd te laten uitbranden. Toch blijft het leuk om het paasvuur te organiseren. 'Het is een traditie. Zolang er nog meer dan 1000 mensen komen, is het voor ons mooi om te doen', aldus Klein Gunnewiek. Bij het paasvuur op Eerste Paasdag worden 2000 belangstellende verwacht.

