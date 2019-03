Atletiektalent Tess van Randtwijk loopt als 14-jarige al tussen de senioren

De maximaal haalbare plaats is dan meestal tweede. Want het talent uit Apeldoorn is schier onverslaanbaar. Ze grossiert al in nationale titels, onlangs ook nog op de NK Cross. "Ik vind de cross het allerleukste, want het is heel gevarieerd. Maar ik loop ook graag op de baan en op de weg. Op de baan kun je weer goed zien hoe je vooruit bent gegaan ten opzichte van vorig jaar. Ik heb heel veel energie en die kan ik mooi kwijt. En je komt met lopen ook op hele mooie plekken, zoals in het bos. Dan kijk ik ook altijd goed om me heen."

Ze deed ook mee aan de 8 kilometer tijdens de Midwintermarathon in een sterk veld bij de senioren. "Dat was heel erg gaaf. Ik werd vierde tussen al die volwassenen, dat had ik echt niet verwacht. Het is leuk om daartussen te lopen. Ik ga ook nog een paar vijf kilometers lopen. Maar het is ook gezellig om bij mijn eigen leeftijd te lopen. Ik vind langere afstanden heel leuk, maar op de baan loop ik meestal de 1500 meter."

Sinds kort is ze aangesloten bij Loopland Gelderland, het project van Honoré Hoedt. En daar stuit ze op meer weerstand. "Het blijft heel erg leuk. Er zijn hier heel veel toppers, waar ik naar kan opkijken. Heel gaaf. Ik train bijvoorbeeld met Jasmijn Lau. Het is heel erg gezellig om met het team te lopen en het motiveert ook heel erg. Ik vind het vooral belangrijk dat ik plezier heb."

Hoedt is lovend over zijn jongste pupil. "Tess loopt met heel veel plezier, ze lacht altijd tijdens de training. Ze kan zich ontwikkelen tot een loopster van nationaal en misschien ook wel internationaal niveau. Ze is niet echt een sprintster, maar wel iemand met een heel groot hart. Geschikt voor de 1500 of de 5000 meter. Ze loopt in haar eigen leeftijdscategorie meestal alleen. En ze kan hier een heleboel stadia vooruit tussen meisjes die wat ouder zijn en harder lopen. Eigenlijk ziet ze in die anderen zichzelf over een paar jaar terug, zoals Jasmijn Lau."