Gedupeerden halen massaal hun campers en caravans uit loods

Caravans en campers die in een hal aan de Eendenparkweg in Ermelo waren gestald, zijn zaterdagochtend massaal opgehaald door de eigenaren. Het bedrijf Carivan, dat de stallingsplaatsen verhuurt aan particulieren, heeft een hoog oplopend conflict met de eigenaar van de hal, Gertjan Tomassen. Tomassen dreigde eerder deze week alles buiten te zetten als het zaterdagochtend niet zou zijn opgehaald.

De soep wordt inmiddels niet meer zo heet gegeten als zij werd opgediend. Want Tomassen heeft aangegeven dat de particulieren hun caravans en campers ook volgende week donderdag en zaterdag in de ochtend nog kunnen ophalen.

Alles wat er daarna nog staat wordt weliswaar uit de loods gehaald, maar blijft wel netjes op het terrein en komt niet op straat te staan. Mensen kunnen ook dan hun caravans en campers nog ophalen. Ook hoeven ze er niet voor te betalen zoals Tomassen eerder stelde.

Geen risico

Ondanks de coulance namen veel particulieren geen enkel risico. Ze stonden zaterdagochtend al in een rij voor de hal om zo snel mogelijk hun caravans en campers op te halen. 'Ik vind het ongemakkelijk. Je hebt toch ook al betaald voor de stalling', zegt een caravaneigenaar. 'Ik vind het geen manier van zakendoen. Het is echt een vervelende situatie.'

Een andere eigenaar zou de caravan eind maart komen ophalen, maar ze durft niet meer zo lang te wachten. 'We komen nu op stel en sprong toch maar even de caravan halen, dat is toch wel even een dingetje. Het is toch echt wel raar. We hebben de huur voor een jaar betaald, 349 euro. Ja, dan ben je toch wel een beetje teleurgesteld.'

Geen huur ontvangen

Cees van Oostrum van Carivan huurt de hal sinds september 2018 van Tomassen. De eigenaar van de hal zegt dat hij geen huur ontvangt van Van Oostrum. Die zei eerder tegen Omroep Gelderland dat er wat problemen waren, maar dat hij wel heeft betaald. Tomassen liet daarop weten dat dit niet meer dan 3000 euro is geweest, terwijl het 66.000 euro had moeten zijn.

Een medewerker van Tomassen liet zaterdagochtend in de hal merken er het zijne van te denken: 'Als je netjes de huur betaald krijgt van de eigenaren van de campers en caravans en je betaalt vervolgens zelf geen huur aan de eigenaar van de hal, dan kun je zelf wel invullen wie de lachende derde is.'

Schade verhalen

Na een gesprek van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) met Tomassen gaat de afhandeling nu dan in ieder geval iets minder cru dan aanvankelijk, maar uiteindelijk raken de caravan- en camper genaren hun stallingsplaatsen wel hoe dan ook kwijt. Of de particulieren nog een deel van hun voorgeschoten huur ergens kunnen verhalen is nog niet duidelijk. De NKC adviseert de eigenaren van de caravans en campers om Carivan aansprakelijk te stellen.

Tomassen was zelf ook aanwezig zaterdagochtend, maar wilde niet al te veel zeggen. Hij liet alleen weten de hal opnieuw te gaan verhuren, maar niet meer voor stalling van caravans en campers. Van Oostrum reageerde eerder deze week wel bij Omroep Gelderland, maar liet weten zaterdag geen reactie te willen geven.

Zie ook: