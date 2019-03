Het is alweer hosanna bij NEC na zege

"Het zit ook even mee", constateert aanvoerder Joey van den Berg. "We hebben als team karakter getoond en dat zit het ook even mee. Zo'n laatste bal was er vorige week ingevlogen en nu niet. En dan is het hosanna."

"Dit wil iedereen zien, wij ook", vindt trainer Jack de Gier. "Soms is het moeilijk en lijkt het of het er niet in zit. En is het mentaal moeilijk om wedstrijden te spelen. Deze wedstrijd ontpopte zich als een wedstrijd waarin wij tot de laatste minuut moesten blijven vechten. We hebben een fase gehad, toen we na rust die kansen niet benutten, dat we het moeilijk hadden. Daarna moeten we het uitspelen in de counter. Maar al met al dik verdiend." foto: Broer van den Boom

En dus doet NEC weer volop mee om de play-offs en is zelfs een ronde overslaan daarin weer reëeel. "Ja, de competitie zit heel dicht bij elkaar. En als de uitslagen gunstig zijn, zoals vandaag, dan kruipt het helemaal in elkaar. We willen in eerste instantie bij die eerste elf zitten, daar staan we nu."

"Ik heb van het begin al gezegd dat het erom gaat hoe je er in april, mei voor staat", zegt Van den Berg. "Ik heb nog geen één keer naar de ranglijst gekeken en daar moeten we ook niet mee bezig zijn. We moeten vooral als team progressie maken."

De aanvoerder speelde voor het eerst dit seizoen centraal achterin. "Ja, ik heb daar vanaf de jeugd ook al heel veel gespeeld. Het idee erachter was wat meer sturing van achteruit. Dat komt toch met de jaren en dan is het toch wat makkelijker. Dat het dan vandaag tot een overwinning leidt, ligt niet per se daaraan. Ik weet nog niet wat ik na het voetbal moet doen, dus ik wil zo lang mogelijk doorgaan. En zolang mijn lichaam het volhoudt, gaan we dat ook doen."