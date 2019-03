IJshockeyers Nijmegen Devils winnen eerste duel play-offs BeNe League

Het eerste duel tegen Microz Eaters Limburg eindigde in Geleen in 3-5. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. De Devils kwamen in de eerste periode met 2-1 achter. In de tweede periode trokken de Nijmegenaren de stand gelijk: 3-3. Daarna scoorden de Devils nog twee keer in de derde periode.

De return in het Triavium is zondag om 17.00 uur. Als Geleen dan weet te winnen, is het beslissende derde duel dinsdag in Limburg.

Kans op derde prijs

De Devils werden afgelopen woensdag landskampioen en veroverden eerder al de beker. Tot twee keer toe rekenden ze af met Hijs Hokij uit Den Haag.

Bij de laatste acht ploegen in de BeNe League zitten vijf Nederlandse en drie Belgische teams.