Meer tijd voor ophalen van campers in stalling Ermelo na conflict

De eigenaren van caravans en campers die in de hal aan de Eendenparkweg in Ermelo staan, krijgen meer tijd deze daar weg te halen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) en hal-eigenaar Gertjan Tomassen. Tomassen had eerder gedreigd alle caravans en campers buiten neer te zetten als deze niet zaterdagochtend (9 maart) tussen 09.00 en 12.00 uur zouden worden opgehaald.

Het dreigement kwam voort uit een conflict van Tomassen met Cees van Oostrum, van Carivan. Van Oostrum huurt de hal van Tomassen. Met zijn bedrijf Carivan verhuurt hij de stallingsplaatsen weer aan particulieren. Deze betaalden van Oostrum, maar Tomassen stelt dat hij als eigenaar van de hal al tijden geen huur heeft ontvangen van Van Oostrum.

Van Oostrum huurde de hal vanaf september 2018. Hij laat Omroep Gelderland weten dat hij wel huur betaald heeft. Tomassen laat in reactie daarop weten, dat hij inderdaad heeft betaald, maar slechts 3000 euro en dat dit 66.000 euro had moeten zijn.

Hulp politie ingeroepen

Uitkomst van deze onenigheid is dat de eigenaren van de caravans en campers de dupe dreigden te worden. De NKC liet eerder weten zelfs de politie al te hebben gevraagd in te grijpen bij het conflict. Dit lijkt nu niet meer nodig. Tomassen heeft in ieder geval meer coulance richting de particuliere huurders toegezegd. Ze kunnen nog steeds hun campers of caravans zaterdagochtend ophalen, maar ook nog donderdagochtend 14 maart en zaterdagochtend 16 maart.

'Er zijn altijd mensen die niet in de gelegenheid zijn. Dat snap ik ook', zegt Gertjan Tomassen. 'De caravans en campers die na volgende week zaterdag nog niet zijn opgehaald, zetten we daarom maandag de 18e ergens op het terrein, daar kunnen ze dan ook nog wel even staan. Het terrein is daarvoor groot genoeg. Al willen we dat uiteindelijk natuurlijk liever niet.'

Geen extra betaling

De hal was de afgelopen week afgesloten. Tomassen liet de particuliere huurders weten dat ze hun caravan of camper wel konden ophalen, maar dan moesten ze eerst 600 euro betalen. Dit geld moesten ze dan maar bij Van Oostrum ophalen, zei Tomassen. Nu komt de eigenaar van de hal hier op terug. Iedereen kan op de daarvoor aangewezen dagen zijn voertuigen ophalen en Tomassen zal ook niets in rekening brengen als er een camper of caravan vanaf maandag 18 maart buiten op het terrein staat en deze later wordt opgehaald.

