Mensen zeggen 'ga in de bijstand', maar daar ben ik te trots voor

Single SuperMom behartigt de belangen van 38 duizend alleenstaande moeders en vaders. Volgens Zeelenberg is er bij de politiek weinig aandacht voor deze groep bij politieke partijen. 'De problemen voor deze groep worden groter en groter. Daarom zet ik me er voor in. Niet alleen om hun situatie te verbeteren, maar ook om te verbinden. Elkaar te helpen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

25 euro aan boodschappengeld

Zeelenberg ervaart dagelijks hoe lastig het is om de eindjes aan elkaar te knopen. 'Ik moet het doen met 25 euro aan boodschappengeld per week, met een zoontje van vier jaar. Gelukkig kan ik nu naar de voedselbank, maar dat heeft heel lang geduurd.'

Het is vooral de jaarlijks veranderende wetgeving die voor problemen zorgen. Daarnaast ervaart Zeelenberg dat het bijna niet in dank wordt afgenomen dat ze een eigen bedrijf heeft. 'Omdat ik ZZP'er ben, kom ik voor veel kwijtscheldingen van belastingen niet in aanmerking. Onderaan de streep kom ik uiteindelijk slechter uit dan iemand die in de bijstand zit. En dan zeggen mensen dat ik maar in de bijstand moet gaan, maar daar ben ik te trots voor.'

De bezoekjes aan Den Haag betalen zich nu al uit. 'We zijn al een echte luis in de pels', lacht Zeelenberg. 'Ik moet volgens een gerechtelijke uitspraak alimentatie krijgen van mijn ex-partner. Die betaalt dat niet en in zo'n geval moet het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, red.) die taak op zich nemen. Maar in Nederland staat het LBIO achteraan in de rij van schuldeisers. Remco Wiersma heeft nu toegezegd dat hij daar werk van gaat maken zodat het LBIO een schuldeiser met voorrang wordt.'

Voorbeeld voor kind

Zeelenberg kwam in de problemen doordat haar ex nog lang bij haar stond ingeschreven. 'Daardoor leek het op papier of ik het nog goed had, maar in de praktijk viel ik in een groot gat. En als ZZP'er koos ik er voor om in mijn koopwoning te blijven en niet te verkopen. Dan was ik met een restschuld blijven zitten. Als ik me toen failliet had laten verklaren en in de bijstand was gegaan had ik het nu heel goed gehad. En dat vind ik krom. Want dat is niet het voorbeeld dat ik mijn kind wil geven'.

Er zijn nog meer actiepunten als verhoging van het kindgebonden budget en het minimumloon en twee dagen gratis kinderopvang. Zeelenberg gaat dan ook zeker door om de situatie van de alleenstaande ouders te verbeteren. Sinds haar zoontje op de basisschool zit, gaat ook haar eigen situatie vooruit. 'Nu kan ik weer meer gaan werken en hopelijk zelfstandig een bestaan opbouwen.'

Maar ondertussen blijft ze ook actief de politiek bestoken. En dat werkt dus al. 'De SP is een partij die ziet dat er iets moet veranderen en de kar gaat trekken.'