Help je mee met het Zwerfafval Data Festival

Vele handen maken licht werk.

Er zijn al veel mensen die hebben aangegeven te willen helpen met het Go Clean/Litterati data festival, maar we kunnen extra hulp goed gebruiken. Doe mee, ga samen met ons de strijd aan tegen zwerfafval! Moeilijk is het niet, iedereen kan meedoen aan een schoonwandeling. Alleen, in een groepje, school, bso, bedrijf of overheidsinstelling, lekker naar buiten wanneer je maar wil. Het materiaal wordt geregeld via GoClean. Het registreren van de vondsten vindt plaats in de Litterati-app. D.m.v. een foto wordt elk stuk zwerfafval vastgelegd op lengte- en breedtegraad.

Doe je mee om ‘zicht op afval’ te krijgen? Meld je aan www.gocleandeliemers.nl of www.zwerfafvalbrigades.nl Wil je graag dat iemand van GoClean meeloopt met jullie actie? Geef het aan, wij komen graag.

Help je mee om Zevenaar schoon te krijgen? Meld je aan via bovenstaande link of kom in contact met de organisatie via onderstaand formulier.