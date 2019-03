Ajacied Donny van de Beek krijgt gelovig Nijkerkerveen op zondag voor de tv

Donny van de Beek en Ajax verbaasden dinsdag vriend en vijand en na afloop van de wedstrijd noemde de voetballer de prestatie de allermooiste uit zijn carrière. Vader André is beretrots op zijn zoon. 'Ik ben mijn stem nog zowat kwijt vanwege het juichen en de stress.'

Vader en zoon hadden voor de kraker in de Spaanse hoofdstad nog contact via de app. 'Dat hebben we altijd. Ik zei hem dat hij vooral moest genieten. Het gesprek sloten we, zoals altijd, af door elkaar een hartje te sturen. Dat is mooi en voelt goed.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Broertje

Donny leerde als jongetje voetballen bij de Veensche Boys in zijn geboortedorp, zijn vader staat er elke week langs de lijn en zijn broertje Rody speelt er in de selectie.

De familie Van de Beek is dan ook flink betrokken bij de Gelderse voetbalclub: 'De tribune is naar Donny vernoemd en hij komt vrijwel elke thuiswedstrijd van Veensche Boys kijken. Toen Ajax dinsdag speelde zat de kantine van de amateurclub dan ook flink vol met vrienden en bekenden. 'Ja, het was druk bij de club en toen Donny daadwerkelijk won kostte mij dat nog wel een rondje', grapte de trotse vader.

Gelovigen kijken tv

In Nijkerkerveen wonen ook de nodige gelovige mensen. Sommigen kijken, mede daarom, op zondag niet naar de televisie. 'Maar die zitten nu op zondag naar Donny te kijken', vertelt André. 'Dat hoor ik zo vaak. Echt mooi om te merken dat ze in het dorp zo meeleven.'

Vader Van de Beek kreeg na de wedstrijd 250 appjes, ook de nodige van dorpsgenoten. 'Om half 5 sliep ik nog niet. Toen heb ik mijn telefoon gepakt. Rond half 6 kwam de boel weer op gang en kreeg ik de eerste berichtjes terug. Toen ben ik toch maar gaan slapen.'