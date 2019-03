Half jaar cel voor neerschieten broer

De man uit Bemmel, die vorig jaar juni zijn halfbroer neerschoot, is vrijdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot ruim een half jaar gevangenisstraf. Verder kreeg hij 240 uur dienstverlening en een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd. Het halve jaar celstraf heeft hij er al op zitten door zijn voorarrest. De man hoeft dus niet meer terug de cel in.

De schietpartij vond plaats bij een villa aan de Kattenlegerstraat in Bemmel. De broers zouden onenigheid hebben gehad over een vrouw. De 22-jarige veroordeelde zou zijn destijds 28-jarige halfbroer hebben gevraagd naar de villa te komen. Toen de oudste broer bij de woning aankwam, werd hij onder vuur genomen door zijn jongere broer. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn been en bekken.

De jongste broer voerde in de rechtbank aan dat het noodweer was. Aangezien hij zijn broer echter zelf gevraagd had naar de woning te komen en hij hem opwachtte met een vuurwapen, ging de rechtbank daar niet mee. Wel oordeelde de rechtbank dat het niet om een poging tot doodslag ging, maar dat het zware mishandeling was.

Uit onderzoek na de schietpartij bleek dat de veroordeelde destijds twee vuurwapens met munitie, een luchtbuks en 27 XTC pillen in zijn bezit had. Dit is meegenomen in de veroordeling. De man moet zich ook laten behandelen in een forensisch psychiatrische kliniek.

