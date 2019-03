Froukje naait maandverband

In India heerst een schaamtecultuur rondom zaken als ongesteldheid. Froukje is zelf in het Aziatische land geweest en heeft met eigen ogen gezien dat vrouwen daar weinig wisten van hygiëne. 'Ik heb een cursus gevolgd, waardoor ik nu voorlichting mag geven over dat onderwerp.' Maar ze zag ook een behoefte aan maandverband. 'Veel vrouwen in India weten niet eens wat er in hun lichaam gebeurt. Maandverband dragen ze dus helemaal niet.'

500 pakjes in Heerde

Daarom start ze vandaag met 'het Naaiproject'. Dat is een initiatief van Days for Girls, waarbij vrouwen twee dagdelen per week achter de naaimachine gaan zitten om speciale pakketten te produceren. In dat pakket zit onder meer uitwasbaar maandverband, in vrolijke kleurtjes en met een bijzondere vorm: uitgevouwen ziet het er uit als een zakdoek.

Dat moet er voor zorgen dat vrouwen hun uitgewassen maandverband zonder schaamte aan de waslijn kunnen hangen. 'We willen dit jaar 500 van die pakketjes maken in Heerde', vertelt De Lange. 'Maar als meer mensen helpen, kunnen we er ook met gemak een paar duizend kwijt.'