Slutskiy vindt dat Van Persie te vroeg stopt met voetballen

'Voor mij is het echt een topspeler', vertelt de Rus vrijdag op de training. 'Hij is een grote verrassing dit jaar. Ik vind daarom ook dat hij te vroeg heeft besloten om te stoppen met voetbal, hij kan nog altijd door in mijn ogen.'

En dat baseert de trainer op zijn eigen waarnemingen. Want de Rus kijkt regelmatig wedstrijden van Feyenoord. 'Ik was er ook nog bij op de tribune tegen Emmen. Daar scoorde Van Persie een hattrick, dat was een geweldige wedstrijd van hem. Maar hij scoort in bijna elke wedstrijd. Ik denk dat hij de meest gevaarlijke aanvaller is in de eredivisie.'

De kwaliteiten van Van Persie weet Slutskiy dan ook zo op te noemen. 'Zijn ervaring is top, het afwerken is goed. Zijn vrije trappen zijn goed en hij weet waar hij moet staan in het strafschopgebied. Van Persie is gewoon van een ander niveau.'

'Ook andere aanvallers in de gaten houden'

Maar Vitesse moet zich zondag niet blindstaren op Van Persie. 'Hij moet in de gaten gehouden worden, maar als ze alleen Van Persie zouden hebben wordt het wel makkelijk voor ons. Vilhena, Larsson en Berghuis zijn ook heel goed.'