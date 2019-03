Actiegroepen Lelystad Airport geven stemadvies voor Provinciale Statenverkiezingen

Er zijn acties gestart om inwoners van Gelderland en Overijssel te informeren over de politieke standpunten rond de uitbreiding van Lelystad Airport. Dit met de verkiezingen voor Provinciale Staten in aantocht. Daarnaast wordt opgeroepen op partijen te stemmen die tegen opening van Lelystad Airport zijn.

Zo is er een grote flyercampagne gepland waarin tienduizenden flyers huis-aan-huis worden verspreid in onder andere Gelderland en Overijssel.

Flyers, websites, spotjes en acties

Door SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) is een kieswijzer gemaakt waarin met sterren aangegeven wordt welke partij voor- en welke partij tegen opening is van Lelystad Airport. De kieswijzer is hier te lezen

In de kieswijzer wordt onderscheid gemaakt tussen de standpunten van de Gelderse fracties en de landelijke Tweede Kamer-fractie. 'Het is een bewustwording, geen stemadvies', zegt voorzitter van SATL Mijndert Ververs uit Hattem. 'Daarnaast worden zo'n 180 duizend flyers verstuurd in een gebied van Friesland tot Wageningen met extra informatie.'

Met de acties hopen de groepen het stemgedrag van kiezers te beïnvloeden. De provincies gaan niet over de opening van Lelystad Airport, maar hebben volgens de makers van de sites wel invloed. Daarnaast worden de leden van de Eerste Kamer gekozen via de provincie. Op die manier kan volgens de actiegroepen een signaal aan Den Haag worden afgegeven.

Voor of tegen de Veluwe

Stichting Red De Veluwe gaat een stap verder. Ook zij hebben een website online gezet. 'Met een stille stem kiest u partij vóór de Veluwe.' Staat er te lezen. Volgens de makers van de site kan met een 'Stille stem' voorkomen worden dat vakantie-vliegtuigen laag over de Veluwe razen. De Stichting wil ook campagne gaan voeren via reclamespots op TV en radio. Ook wordt opgeroepen de campagne financieel te steunen.

Welke partij voor- of tegen opening van Lelystad Airport is, wordt door de Red De Veluwe gebaseerd op de visie, standpunten en het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer in de afgelopen twee jaar. De standpunten van provinciale partijen worden daarin niet meegenomen.

De actiegroepen zijn tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport, omdat ze bang zijn voor onder andere geluidsoverlast. De routes zijn nodig zodat vliegverkeer van Lelystad het verkeer van Schiphol niet hindert. De minister heeft herhaaldelijk gezegd dat de laagvliegroutes vanaf 2023 voorbij zijn, maar tegenstanders geloven dat niet. Ze zijn bang dat de overlast die ze verwachten blijft, als het vliegveld volgens planning in 2020 opent.