Bestuur voetbalclub ESC stapt op: 'Het draagvlak is weg'

Het zware seizoen van voetbalclub ESC uit Elburg wordt nog een beetje zwaarder: het voltallige bestuur stapte maandagavond op. Tijdens een buitengewone ledenvergadering gaven de bestuurders aan zich niet meer gesteund te voelen door de leden. 'Dan is het in het belang van de club om nu terug te treden.'

door Rik Kapitein

Secretaris en voorzitter Voetbalbestuur Harrald Kroeze vertelt aan Omroep Gelderland dat de situatie voor het bestuur onhoudbaar werd. 'We merkten de afgelopen tijd zelf al wel dat steeds meer leden ontevreden zijn over de koers die we varen. Daarom hebben we een commissie opgezet: de Commissie Toekomst ESC. Uit gesprekken die de leden van die commissie voerden met potentiële vrijwilligers, bleek dat mensen zich niet meer willen inzetten zolang wij er zitten. Dan weten wij genoeg.' De commissie was al op zoek naar nieuwe bestuursleden. 'Dat proces hebben we dus nu naar voren gehaald.'

Bewogen seizoen

De Elburger voetbalclub kent een bewogen seizoen. Na het kampioenschap in de Derde Klasse stopten meerdere belangrijke spelers. Bij het binnenhalen van een nieuwe keeper, Bjarn Onderstal, bleek een administratieve fout gemaakt te zijn. Onderstal mocht niet spelen, de club moest hals over kop op zoek naar een nieuwe doelman. Enkele weken geleden stapten drie spelers van het eerste elftal uit de selectie, en trainer Patrick Posthuma liet weten zijn contract niet te verlengen.

Onderaan de lijst

In de Tweede Klasse bungelt de club onderaan de ranglijst. 'Het is een moeilijk seizoen', verzucht Kroeze. 'De club kwam in een neerwaartse spiraal terecht. We hebben moeilijke beslissingen moeten nemen, die wel in het belang van de club zijn, maar lang niet altijd goed vallen. Het is jammer dat we dat niet duidelijk hebben kunnen maken aan onze leden. Maar wij zijn niet groter dan ESC.' Het besluit om te stoppen komt bij de bestuursleden zelf vandaan. 'We vertrekken liever door de voordeur. Het doet pijn om te stoppen, maar ik hoop dat het de rust weer terugbrengt.'

Voorlopig blijft het bestuur op demissionaire basis aan. 'Alleen de voetbaltechnische zaken, zoals het aantrekken van een nieuwe trainer en nieuwe spelers, maar ook het beleid rondom het jeugdvoetbal, worden uitgevoerd door de Commissie Toekomst ESC', legt Kroeze uit. 'Alle andere taken blijven wij uitvoeren tot oktober. Dan is er weer een ALV, waarop een nieuw bestuur ingestemd zal moeten worden.' Voorlopig blijft hij in elk geval de wedstrijden bezoeken. 'Ik hoop dat we nog gaan stijgen op de ranglijst. De liefde voor de club zal altijd blijven bestaan.'