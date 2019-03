Odulf maakt reis van zijn broer af die omkwam bij ramp MH17: 'Kippenvel'

Tallander Niewold uit Brummen kwam uit een gezin van zes kinderen. Op school wilde het niet echt vlotten. Maar uiteindelijk vond hij zijn missie: het leger. Tallander was 22 toen hij op 17 juli 2014 aan boord van de MH17 stapte. Hij was pas benoemd tot soldaat eerste klas. Om dat te vieren, boekte hij een ticket naar Bali, waar zijn broer Julian woont. Ze zouden daar de hoogste vulkaan op het eiland beklimmen.

Zijn broer Odulf had hem naar het vliegveld gebracht. 'We namen afscheid met een stevige knuffel. Ik gaf hem mee: geniet er heel erg van', vertelt Odulf in het tv-programma De Week van Gelderland.

De tekst gaat verder onder de video.

'Liedje van Coldplay als het misgaat'

Een selfie en een WhatsApp-berichtje zouden de laatste tekenen van leven zijn. 'Hij zat net, toen hij een foto van zichzelf maakte. Hij zei dat hij een goede zitplaats had en dat ze zo zouden opstijgen. En mocht er iets gebeuren, dan zou hij het nummer O van Coldplay willen horen. Julian en ik zeiden: doe normaal joh, morgen zit je lekker op Bali met een koude pils en pannenkoeken. Maar ja, drie uur later kreeg die tekst toch een heel andere betekenis...'

In de documentaire Break Free: MH17, afgelopen donderdag te zien op NPO3, portretteert Geertjan Lassche Tallander. Odulf is zeer te spreken over het beeld dat van zijn broer wordt geschetst. 'Ik denk dat het thema 'familie' en 'warm gezin' en dat je in het leven ook obstakels moet overwinnen, schitterend is weergegeven.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Odulf in De Week van Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Samen met broer boven op vulkaan

Voor de docu ging Odulf naar Bali om de reis te volbrengen waaraan zijn broer was begonnen: samen met Julian boven op de Gunung Agung staan. 'Ruim 3000 meter. Een zware tocht. En dat je daar dan, na zo'n aanloop, samen met je broer mag staan... Dat was echt kippenvel.'

De eerste jaren na Tallanders dood waren erg zwaar, vertelt Odulf. 'Het gaat nu beter met me. Het verdriet moet gewoon slijten. Je geeft het wel een plekje. Maar op bepaalde momenten komt het weer heel hard binnen. Dat iemand die zo dicht bij je staat, dat die er niet meer is.'

Liever herdenken dan druk maken over MH17-dossier

Het dossier MH17 is nog niet gesloten. Nederland en Australië hebben Rusland verantwoordelijk gesteld voor het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines. Moskou legt alle aantijgingen naast zich neer. Odulf volgt het wel, maar hij gaat er niet 'zijn negatieve energie in stoppen', zoals hij het noemt.

'Dan ben ik liever bezig met hem herdenken hoe hij was', zegt Oldulf. 'En herinneringen ophalen met mijn broers, familie en vrienden. Zodat hij, op een mooie manier, tot leven wordt gewekt eigenlijk.'

Tallander Niewold (eigen foto)