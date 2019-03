Peter Hofstede werd verdrietig van de kritiek bij De Graafschap

In het programma De Week van Gelderland vertelde de Oosterbeker dat hij het er wel moeilijk mee heeft gehad. "Ik werd er wel verdrietig van als ik in het stadion zat. Persoonlijk is dat niet fijn dat ik de Kop-van-Jut was. Het werd op een gegeven moment wel vervelender, er komt van alles voorbij op social media."

"Ik doe er echt alles aan wat nodig is, zeven dagen in de week. Het houdt nooit op. Ik gooi er zoveel energie in. Waarom is dat dan? Ik snap de kritiek best wel. We moesten door de onverwachte promotie op het laatste moment een eredivisieselectie samenstellen. Maar zeker in een aantal thuiswedstrijd herkenden de supporters de ploeg niet, dat was niet De Graafschap-waardig. Tegen VVV en PEC werden we bijvoorbeeld van het veld gespeeld. En uit waren we vaak ook kansloos."

Intentie door te gaan

Toch was de contractverlenging voor Hofstede geen reden tot een feestje. "Nee, het liep al een poosje. We waren in gesprek en de intentie was er om met elkaar door te gaan. We moesten een beleidsplan maken voor de komende jaren, ook voor de scouting en de jeugdopleiding. Voor de scouting moet er een nieuwe komen. De vorige wilde of kon niet wat wij van hem vroegen. De reacties op de werkvloer waren positief, maar ik heb bewust niet veel op social media gekeken. Ze zoeken nou eenmaal iemand op wie ze hun frustratie willen botvieren, dat snap ik ook. Ik ben verantwoordelijk voor het technisch beleid, maar dat hebben we wel in samenspraak gedaan."

In de winter heeft De Graafschap vijf spelers gehaald. "Er zit nu meer kwaliteit in het team en dat voelt een stuk prettiger. Het zijn versterkingen op korte termijn, niet voor de lange termijn. Al zegt een speler als Charlison Benschop wel dat hij het hier zo naar zijn zin heeft en dit nog nooit heeft meegemaakt, zo'n warme club. Misschien wil hij zelf wel blijven."

Trots op de club

"Zelf heb ik het ook enorm naar mijn zin. Ik ben trots op de club en op de supporters en ook trots dat ik hier mag werken. Ik heb voor één jaar verlengd, maar dit is al mijn vijfde eenjarige contract. En als het van beide kanten bevalt, gaan we weer verder. Directeuren vliegen er tegenwoordig nog eerder uit dan trainers. Wat betreft Henk de Jong, hij past perfect bij de club en we willen graag met hem door. Maar hij is ook een gevoelsmens en een familiemens. Zijn twijfel is echt niet in eerste instantie omdat hij naar een andere club zou kunnen. Ik denk dat hij dit weekend oprecht met zijn vrouw gaat praten over de situatie. Ondertussen moeten wij zelf morgen naar Willem II. Maar na de zege uit tegen PEC gaan we daar nu ook heen om iets te halen, al zal dat niet gemakkelijk worden."