Bewoners Barneveld naar rechter: mogelijk miljoenenclaim door imagoschade Vink-affaire

Gedupeerde bewoners van Barneveld stellen de provincie, afvalverwerkingsbedrijf Vink en de gemeente Barneveld officieel aansprakelijk in de vuile-grondaffaire. Dat zegt hun advocaat tegen Omroep Gelderland. Volgens de bewoners hebben ze door de zaak last van waardevermindering van hun huizen en imagoschade.

door Judith Spanjers

Advocaat Pieter Huitema schat dat de schade in de miljoenen kan lopen als alle huizeneigenaren meedoen. Huitema vertegenwoordigt gedupeerde bewoners die zich onlangs hebben verenigd in de Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond.

Aanleiding voor het oprichten van de stichting is een rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten waaruit blijkt dat zo'n 10.000 ton vervuild zand in voornamelijk nieuwbouwwijken terecht is gekomen. Vink was de leverancier van de grond.

De stichting is opgericht door bewoners uit Barneveld waar de meeste grond is beland. Gedupeerde bewoners uit twaalf gemeenten kunnen zich bij de stichting aansluiten. Dit hebben inmiddels zo'n honderd bewoners gedaan.

Imagoschade

De bewoners vrezen dat hun huizen door de affaire minder waard zijn geworden. Dit omdat de wijken waarin de huizen staan, bekend zijn geworden als vervuilde woonwijken. De provincie en Vink hebben de aansprakelijkheidsbrief inmiddels ontvangen. De gemeente Barneveld kan de brief volgende week verwachten.

In de brief kondigt de advocaat aan een voorlopig getuigenverhoor aanhangig te maken bij de rechtbank. 'Alle partijen houden de kaken stijf op elkaar. Een getuigenverhoor is op dit moment voor de bewoners de enige manier om informatie te achterhalen', aldus Huitema.

De bewoners willen niet alleen gedeputeerde Bieze, de directie van Vink en de wethouders van de gemeente laten getuigen. Ook andere medewerkers van de provincie die betrokken waren bij onder andere het rapport van de Omgevingsdiensten en deskundigen wil de advocaat onder ede horen.

Herkomst grond

Huitema sommeert de provincie per direct bij Vink uit te vinden waar de bewuste grond oorspronkelijk vandaan komt en wat Vink met die grond gedaan heeft voordat het bij de woningbouwprojecten werd toegepast.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland zegt in een reactie dat de brief is ontvangen en dat deze nader bestudeerd wordt. Vink wil niet in de media reageren. 'De advocaat van onze bewoners krijgt de reactie als eerste te horen', aldus de woordvoerder van Vink. De gemeente Barneveld was niet bereikbaar voor commentaar.

Vink: zand is schoon

Vink heeft altijd ontkend dat de grond vervuild is geweest. Dat blijkt ook uit hun eigen onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Inmiddels hebben meerdere gemeenten onderzoeken gedaan en hebben meerdere gemeenten geoordeeld dat het zand schoon is.

In Barneveld bleek in ieder geval op één plek in de wijk de grond vervuild te zijn. Op de plek waar de giftige stof styreen is gevonden, wordt het zand vervangen. Het rapport van dit onderzoek is nog niet openbaar. Vink zegt in een reactie dat het bedrijf zelf ook graag nog onderzoek doet op de betreffende plek. Vink heeft nog geen antwoord gekregen van de gemeente of dit mogelijk is. Het bedrijf blijft bij de conclusie dat het zand schoon is.

Twijfel over onderzoeken

De advocaat van de bewoners heeft twijfels bij de uitslagen van de onderzoeken. 'We weten niet of alles is onderzocht. We weten niet wat er precies is onderzocht. En gronden kunnen ook vermengd zijn waardoor het minder vervuild lijkt.' De advocaat stelt dat er in ieder geval gronden zijn toegepast in nieuwbouwwijken die niet hadden mogen worden toegepast.

Volgens Huitema hadden de betrokken partijen moeten weten dat er verkeerd gekeurde grond is gebruikt voor wegen, toegangspaden en kruipruimtes, maar hebben ze niet of onvoldoende ingegrepen. Ook toen via het tv-programma Zembla het nieuws naar buiten kwam dat er vervuilde grond was gebruikt, heeft de provincie volgens Huitema onvoldoende maatregelen genomen.

Lees hier meer in ons dossier Vink