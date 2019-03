Hummelose padden verhuizen naar de grote stad

Nu de paddentrek is begonnen, maken vrijwilligers van de gelegenheid gebruik om honderden Hummelose padden en kikkers te verhuizen naar Doetinchem. De ven waar de dieren zich voorheen voortplanten, is gedempt. Met de auto worden de amfibieën naar een natuurgebied even verderop gebracht.

Henriëtte van der Loo van de paddenwerkgroep Loenhorsterweg controleert samen met éen van de andere vrijwilligers de ingegraven emmers langs de drukke doorgaande weg in Hummelo. De kikkers en padden hebben overwinterd in het bos en trekken er deze tijd van het jaar op uit om zich voort te planten in hun geboortepoel aan de overkant van de weg. Om te voorkomen dat de dieren platgereden worden, is er net als op veel andere plekken in de provincie een scherm geplaatst.

Luister naar de eerste radioreportage:

Ingegraven emmers met een stokje

Kikkers, salamanders en padden stoten tijdens de trek hun neus tegen het scherm en vervolgen hun tocht langs het scherm om uiteindelijk in één van de ingegraven emmers te belanden. Op de bodem van de emmers ligt modder en blad. Ook staat er een stokje in, zodat andere dieren weer uit de emmer kunnen ontsnappen. Het is eenvoudig te zien dat het systeem werkt, op de weg zijn geen sporen te zien van amfibieën die door passerende fietsers en auto's zijn geplet.



Vrijwilligers verzamelen alle trekkende amfibieën om ze naar hun nieuwe leefplek te brengen.

Autoritje naar nieuw leefgebied

Andere jaren werden de dieren aan de overkant van de weg alweer vrijgelaten, maar nu wacht ze eerst nog een ritje met de auto. 'We brengen ze naar een natuurgebied even verderop in Doetinchem', vertelt Henriëtte tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Daar bevinden zich meerdere poelen die geschikt zijn voor de dieren. Ook zijn er genoeg plekken waar de kikkers, padden en salamanders zich in de winter schuil kunnen houden.

Luister naar de tweede radioreportage:

Mannetjes treuzelen tijdens trek

Padden en kikkers leggen tijdens de trek soms wel afstanden van anderhalve kilometer af. De dieren lopen daarbij zoveel mogelijk in een rechte lijn. Over het algemeen vertrekken de mannetjes eerder dan de vrouwtjes. Maar de mannen doen het rustig aan om op die manier te proberen om tijdens de trek alvast een vrouwtje te strikken. Als dat is gelukt, klimt het mannetje op de rug van het vrouwtje en zo trekken ze samen verder naar het voortplantingswater.



Vanochtend werden in Hummel padden en bruine kikkers in de emmers aangetroffen.

Zijn de meeste padden inmiddels vertrokken?

Het hoogtepunt van de paddentrek lijkt in Hummelo alweer achter de rug. De dieren gaan massaal op pad tijdens relatief warme, vochtige nachten. Uit de gegevens blijkt dat de omstandigheden vorige week zondag ideaal waren. Toen werden langs de Loenhorsterweg meer dan 90 amfibieën verhuisd. Op veel andere plekken in Gelderland lijkt het hoogtepunt van de paddentrek nog niet bereikt.

Luister naar de derde radioreportage:

Sprong in het diepe

De Hummelose padden en kikkers die vanochtend zijn vrijgelaten in Doetinchem lijken nog een beetje te moeten wennen aan hun nieuwe thuis. De kikkers zwemmen voorzichtig weg, terwijl de padden dichtbij de oever eerst nog even de kat uit de boom kijken.

'Uiteindelijk is dit een prima plek voor deze dieren', denkt Henriette. Maar zo'n verhuizing van het platteland naar de grote stad is natuurlijk ook een flinke sprong in het diepe.

